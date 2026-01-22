Зеленский резко раскритиковал Европу и похвалил Трампа в Давосе

Для гарантий безопасности Украине от Европы нужна поддержка США.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Давосе сделал ряд критических заявлений в адрес европейских стран.

В частности, критика прозвучала в отношении ситуации с протестами в Иране.

"Было так много разговоров о протестах в Иране. Но они были утоплены в крови. Мир не помог достаточно народу Ирана, и это правда. Он стоял в стороне. В Европе было Рождество и празднование Нового года. Сезонный отпуск. Пока политики вернулись обратно на работу и начали формировать позицию, аятолла уже убил тысячи людей. Если режим выживет, это пошлет четкий сигнал – убей достаточно людей и ты останешься у власти", – сказал Зеленский.

Он также поставил Европе в пример президента США Дональда Трампа и его операцию в Венесуэле:

"Давайте посмотрим на Западное полушарие. Президент Трамп провел операцию в Венесуэле. И Мадуро был арестован. Были разные мнения, но факт – Мадуро в суде в Нью-Йорке. Извините, но Путин не в суде. И это четвертый год самой большой войны в Европе. И тот, кто ее начал, до сих пор борется за свои замороженные средства в Европе и у него есть определенные успехи", – заявил президент.

Также президент упомянул тему гарантий безопасности для Украины. Он поблагодарил европейских партнеров, но отметил, что эти гарантии будут действовать только после окончания войны.

"Когда начнется прекращение огня, будут контингенты, совместные патрулирования, флаги партнеров на украинской земле. И это правильный сигнал... Но всегда есть "но". Нужна поддержка президента Трампа. Никакие гарантии безопасности не работают без Соединенных Штатов. А как насчет самого прекращения огня? Кто может помочь, чтобы это произошло? Европа любит обсуждать будущее, но избегает действий сегодня. Действий, которые определяют, какое будущее у нас будет. Почему Трамп может останавливать танкеры теневого флота и забирать нефть, а Европа нет? Эта нефть финансирует войну против Украины. Поэтому российскую нефть нужно остановить, конфисковать. Если Путин без денег – Европа без войны", – сказал Зеленский.

Также президент в очередной раз подчеркнул необходимость создания объединенных вооруженных сил в Европе.

"Европа полагается только на веру, что если будет угроза – НАТО сработает. Но никто на самом деле не видел Альянс в действии. Если Путин решит забрать Литву или ударить по Польше, кто ответит? Прямо сейчас НАТО существует благодаря вере, что США будут действовать. Что они не будут стоять в стороне. Но что, если нет?" – заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины раскритиковал действия Европы во время кризиса вокруг Гренландии.

"Если вы посылаете 30 или 40 солдат в Гренландию, для чего это? Какой месседж это посылает? Какой это сигнал Путину, Китаю? И самое главное, какой это сигнал Дании, вашему союзнику? Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая, либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез. Потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят", – сказал Зеленский.

