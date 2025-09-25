Переговоры достигнут кульминации на неформальной встрече лидеров ЕС на следующей неделе.

Брюссель наконец то получил мощную поддержку своих усилий по передаче миллиардов евро замороженных российских государственных активов Украине.

Высокопоставленный чиновник Германии сообщил изданию Politico, что Берлин открыт для "новых, юридически обоснованных" планов по использованию 172 млрд евро замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины, что отсылает к идее Европейской комиссии.

Эта идея заключается в том, чтобы перевести миллиарды евро российских денег, которые сейчас хранятся в бельгийском депозитарии, Украине и заменить изъятые средства облигациями, обеспеченными Евросоюзом.

Заменяя замороженные средства долговыми расписками, Комиссия надеется избежать обвинений в незаконной конфискации имущества РФ.

"Мы открыты для рассмотрения новых, юридически обоснованных вариантов использования замороженных российских активов", - заявил Михаэль Клаус, советник канцлера Германии Фридриха Мерца по европейским делам.

Издание отметило, что Берлин сейчас даже оказывает давление на другие страны, чтобы те поддержали этот план в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене в следующую среду.

"Это также станет ключевой темой обсуждения на неформальном заседании Европейского совета. Украинцам нужны деньги для продолжения закупок оружия, а вариантов не так уж много", - отметил Клаус.

Издание отметило, что это существенный поворот в политике Германии, которая ранее была против любых новаторских идей использования российских денег.

Правительство Германии, с другой стороны, стремится использовать "репарационный кредит" для оказания военной поддержки Украине, а не для восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры, сообщили изданию три чиновника, осведомленных о ходе переговоров.

Ситуация с российскими активами

Основная часть российских активов находится у брюссельской финансовой компании Euroclear и инвестирована в западные гособлигации, которые к моменту погашения стали наличными деньгами.

Еврокомиссия предложила использовать эти средства - сумма которых составляет 172 млрд евро — для финансирования "репарационного кредита" Украине, оставив при этом 13 млрд евро базовых активов нетронутыми.

При этом Россия угрожает, что будет преследовать любое европейское государство, которое попытается забрать ее деньги.

