Пока западные страны бездействуют, Путин продолжит эскалировать ситуацию.

Кремлевский диктатор Владимир Путин мечтает о том, чтобы разрушить НАТО и дискредитировать статью 5 договора альянса, где члены обязуются рассматривать нападение на одного союзника как нападение на всех.

Вторжение российских дронов в Польшу стало опасной эскалацией, но это далеко не первый случай агрессии против члена НАТО. После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российская разведка с поразительной дерзостью ведет гибридную войну против Запада, заявляет научный сотрудник Центра медиагигиены им. Бариша при Фонде защиты демократий (FDD) Ивана Стрэднер в своем материале для The Telegraph.

"Не заблуждайтесь: теневая война России против Запада будет продолжаться. И если ей не противопоставить жесткий ответ, злобный режим Путина продолжит эскалацию", - подчеркнула эксперт.

Она добавила, что россияне планировали диверсии против военных объектов в Европе, оборонных компаний, американских баз и персонала в Европе. "Они устанавливали взрывчатку на грузовые самолеты в Германии — как полагают, это была пробная попытка сорвать рейсы в США и Канаду. Москва даже пыталась убить руководителя немецкого производителя вооружений Rheinmetall Армина Паппергера", - пишет Стрэднер.

Сообщается, что часть дронов прилетела прямо с территории Беларуси, что дает Путину определенную возможность для отрицания своей причастности. В свою очередь, само "вторжение БПЛА в Польшу" может означать, что Кремль почувствовал уверенность, позволяющую испытывать решимость Запада. Из-за этого, по ее словам, западные державы, включая США, должны как можно быстрее показать Путину, что настроены серьезно.

"Пока же реакция администрации Трампа выглядит вялой. Одних громких слов недостаточно. У администрации Трампа есть мощные инструменты, и их нужно использовать. Для начала Вашингтон должен рассекретить данные разведки о планах России, стоящих за атакой дронов, а также об иных замыслах Кремля", - подчеркнула Стрэднер. Вместе с союзниками США должны выдворить российских разведчиков из своих стран.

В материале говорится, что западным странам особенно важно внимательно следить за возможными попытками Москвы вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдове. Кроме того, США в координации с союзниками должны усилить экономическое давление на Россию, включая введение вторичных санкций, нацеленныъ на сокращение доходов от экспорта нефти — основы российской экономики и бюджета.

Также Трамп должен передать Украине как можно больше ракет, чтобы она могла отвечать на атаки России, считает эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, как должна действовать Европа, по мнению премьер-министра Эстонии. Он призвал европейских союзников по НАТО начать совместные закупки вооружений и изъять почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

Однако есть и "другая сторона медали". Большинство немцев боится нападения России на страну НАТО. 62% немцев считают реальным риск нападения РФ на страны Альянса, в частности Польшу или Литву. Лишь 28% респондентов не разделяют этого мнения.

