В Москве заявили, что любой захват ее активов равносилен краже со стороны Запада.

Россия угрожает, что будет преследовать любое европейское государство, которое попытается забрать ее активы. Это произошло после сообщений о том, что Европейский Союз ищет новые способы использования сотен миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине, пишет Reuters.

Издание напомнило, что США и их союзники запретили операции с российским центральным банком и министерством финансов после вторжения РФ в Украину в 2022 году, и заблокировали российские суверенные активы на сумму от 300 до 350 миллиардов долларов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы Европейский Союз нашел новый способ финансирования обороны Украины от России, используя остатки наличности, связанные с российскими активами, замороженными в Европе.

Еврокомиссия рассматривает идею использовать российские денежные депозиты в Европейском центральном банке от погашения облигаций, принадлежащих России, чтобы профинансировать "Репарационный кредит" для Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет преследовать европейские государства "всеми возможными способами" и "во всех возможных международных и национальных судах", а также "вне суда".

В Кремле утверждают, что любой захват активов равносилен краже со стороны Запада и подорвет доверие к облигациям и валютам США и Европы.

Европейские государства, в свою очередь, утверждают, что Россия несет ответственность за уничтожение Украины в самой смертоносной сухопутной войне в Европе со времен Второй мировой войны, и что Москва должна за это заплатить. Однако некоторые банкиры опасаются прецедента, по которому конфискация суверенных активов окажет негативное влияние на иностранных инвесторов.

Медведев ранее в этом месяце заявил, что Россия захватит больше украинских территорий и начнет захватывать британскую собственность по всему миру после заявления Великобритании о трате около 1,3 млрд долларов, полученных из замороженных российских активов, на оружие для Украины.

Замороженные активы РФ - последние новости

США предложат странам "Большой семерки" создать правовой механизм для ареста замороженных российских активов и рассмотреть возможность их использования для финансирования обороны Украины, сообщило издание Bloomberg.

Американские чиновники уже обсуждали с европейскими коллегами идею постепенного ареста замороженных российских активов, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее к переговорам о завершении российско-украинской войны.

Европейская комиссия рассматривает новый вариант передачи Украине миллиардов евро замороженных российских активов. Деньги могут быть заменены долговыми расписками, обеспеченными Европейским Союзом.

