Германия готовится отражать нападение России - The Times

Речь идет о худшем из всех возможных сценариев.

В Германии готовятся играть ключевую роль в случае полномасштабного нападения России на страны НАТО через два-три года. Как сообщает The Times, руководитель командования поддержки Вооруженных сил Германии, генерал-лейтенант Геральд Функе готовит страну к отражению нападения России.

В частности, худший сценарий предполагает, что Германия должна быть готова ответить на нападение России через два-три года.

По этому сценарию, Россия начинает полномасштабную агрессию против НАТО, а Вооруженные силы Германии будут находиться в эпицентре событий с первых часов нападения.

В случае такого развития событий, механизированная пехотная бригада численностью 4,8 тыс. военных наносит удары с передовой базы в Литве до того, как еще 15 тыс. военных сил быстрого реагирования за считанные дни отправляются на фронт.

В течение следующих недель десятки тысяч солдат союзных стран прибывают в немецкие северные порты, чтобы затем их перебросили на восток автомобильными и железнодорожными маршрутами. В то же время, на этих путях россияне совершают диверсии, кибератаки и, возможно, наносят ракетные удары большой дальности поражения.

Кроме того, ожидается, что в скором времени сотни пострадавших в день будут доставляться на лечение в немецкие госпитали в таких масштабах, как в самые мрачные дни периода пандемии коронавируса.

В этой связи генерал-лейтенант Функе сообщил следующее: "В то время как в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но посильное количество раненых, теперь у меня есть план на вероятную тысячу раненых солдат в день. Чем тщательнее вы смотрите на это, тем сложнее это становится и тем труднее это представить".

Имея в распоряжении 55 тысяч личного состава, большую силу, чем у большинства европейских национальных армий, трехзвездочный генерал Функе возглавляет разветвленный новый аппарат, который охватывает все необходимое для того, чтобы поддерживать военные усилия в тылу за пределами линии фронта.

Соответственно, определенные задачи касаются как эвакуации и лечения раненых, так и привлечения ресурсов из частного сектора, доставки припасов и подкреплений на поле боя.

Главная задача Функе будет заключаться в том, чтобы материально-техническое обеспечение в пределах европейской части НАТО было непрерывным, даже если число погибших будет расти, отключение электричества будет постоянным, поезда будут парализованы, а российские агенты будут сеять хаос при каждой возможности. Функе подчеркнул:

"Что меня беспокоит... в данный момент - это гибридная, скрытая сторона: саботаж, тайные ячейки, определенного рода целенаправленные атаки. Я не могу исключать применение дальнобойных ракет. Но я думаю, что гибридная угроза достаточно высока".

Он отметил, что важно поддерживать Германию как логистический центр и наладить линии снабжения на как можно более длительный период и максимально стабильно. Это должно означать, что если один маршрут будет потерян, то будет вариант использования другого.

Угроза нападения РФ на НАТО

Как сообщал УНИАН, недавно генерал-лейтенант Александр Зольфранк, глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и поддержке Бундесвера предупредил об уязвимости НАТО перед возможной атакой РФ.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока страны-члены Альянса будут держаться вместе и обеспечивать надежное сдерживание и оборону, тогда они не подвергнутся нападению со стороны России.

