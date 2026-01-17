Можно ли еще предотвратить нападение России на страны НАТО: Столтенберг оценил угрозу

Бывший генеральный секретарь Альянса признал, что Россия представляет собой вызов безопасности блока, ведь она показала, что готова применить военную силу против соседа.

Пока НАТО будет держаться вместе и обеспечивать надежное сдерживание и оборону, страны-члены Альянса не подвергнутся нападению со стороны России. Об этом в интервью для Der Spiegel заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам удавалось делать это более 40 лет во время Холодной войны, нам удавалось это и впоследствии, и мы должны продолжать это делать. Мы просто должны убедиться, что не создаем самоосуществляющихся пророчеств", - отметил он.

В то же время Столтенберг признал, что Россия является вызовом безопасности блока, ведь она показала, что готова применить военную силу против соседа.

Видео дня

"Но Украина не является членом НАТО, и важно, чтобы мы не допускали никаких ошибок в отношении воли и способности всех союзников по НАТО защищаться. Это лучший способ предотвратить нападение", - сказал экс-генеральный секретарь.

Он отметил, что пока продолжается война в Украине, у России "более чем достаточно дел".

"Там (в Украине, - ред.) развернуто более 80 процентов российской армии. Если мы посмотрим через норвежско-российскую границу, мы увидим, что много войск было переброшено с Кольского полуострова в Украину. Но когда война закончится, а надеемся, что это произойдет в ближайшее время, эти войска будут передислоцированы ближе к границам НАТО", - рассказал он.

Он уверен, что Альянс в случае нападения справится, потому что имеет надежную оборону, к тому же "все партнеры НАТО сейчас тратят не менее двух процентов своего ВВП на оборону", что считалось невозможным еще несколько лет назад.

Вместе с тем, наряду с надежным сдерживанием, по словам бывшего генерального секретаря, НАТО "нужен диалог с Россией".

"Во-первых, нам нужно поговорить с Россией о прекращении войны в Украине, так же, как это делаем мы – Соединенные Штаты и другие. Во-вторых, в определенный момент нам нужно поговорить о новой архитектуре контроля над вооружениями. Даже во время холодной войны нам удавалось ограничить ядерное оружие, но эта архитектура перестала существовать. И в-третьих, нам нужно поговорить с Россией как с соседом", - высказался Столтенберг.

Россия - угроза НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, недавно аналитики Института изучения войны объясняли, что требования Кремля касаются не только Украины. Анализируя последнее выступление кремлевского правителя Владимира Путина, который заявил, что война в Украине является "прямым следствием" игнорирования Западом интересов РФ "путем расширения НАТО", они предположили, что таким образом он продемонстрировал: Россию не устроит мирное урегулирование, которое касается только Украины и не предусматривает радикальной реструктуризации НАТО.

А министр обороны Германии Борис Писториус высказывал мнение, что Россия может напасть на страну НАТО еще до 2029 года. Однако, сказал он, сейчас появились и другие оценки, согласно которым это возможно уже с 2028-го. Некоторые же военные историки, напомнил министр, даже считают, что прошлое лето было последним мирным.

Вероятно, он имел в виду выступление профессора из Потсдамского университета Зенке Найтцеля, который в 2025 году сделал тревожный прогноз, что прошлогоднее лето станет последним мирным летом в Европе. Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Путина, а также из-за политики президента США Дональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: