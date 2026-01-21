Раскол из-за Гренландии: немецкий генерал предупредил об уязвимости НАТО перед атакой РФ

Раскол между Вашингтоном и европейскими столицами создает идеальные условия для российской агрессии.

Раскол между США и Европой по поводу Гренландии делает трансатлантический альянс уязвимым для нападения России на территорию НАТО, предупредил один из самых высокопоставленных офицеров Германии.

Этот спор рискует подорвать способность Организации Североатлантического договора (НАТО) сдерживать врагов, разрушая сплоченность блока, заявил в интервью The Wall Street Journal генерал-лейтенант Александр Зольфранк, глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и поддержке Бундесвера.

Угроза единству Альянса

"Сила [НАТО] – в принципе "один за всех, все за одного". Если он нарушится, исчезнет сама суть", – сказал он. СМИ пишет, что именно сплоченность часто называют стратегическим центром гравитации НАТО – ведь это способность действовать как единое целое, несмотря на то, что в альянс входят 32 страны.

По словам генерала, в последний раз этот принцип был продемонстрирован после 11 сентября, когда Вашингтон задействовал 5-ю статью – пункт о коллективной обороне альянса, – чтобы привлечь членов НАТО к своей кампании в Афганистане. Это был первый и последний раз, когда 5-я статья была активирована.

Зольфранк, чье командование отвечает за планирование и проведение всех немецких военных операций, будет играть ключевую роль в любом потенциальном конфликте между НАТО и Россией. При этом сообщается, что высшее военное руководство Германии обычно воздерживается от комментариев по поводу международной политики, но старшие офицеры, включая Зольфранка, прямо говорят об угрозе, исходящей от Москвы.

В прошлом году Зольфранк уже попал в заголовки газет, предупредив, что Россия может напасть на НАТО в любой момент.

Ультиматум Трампа и "гренландский вопрос"

Европейские лидеры осудили настойчивость президента США Дональда Трампа в том, что США должны приобрести Гренландию – полуавтономную территорию королевства Дания. Трамп пригрозил восьми европейским странам 10-процентными пошлинами начиная с 1 февраля после того, как эти страны направили на остров небольшой контингент своих войск.

И хотя премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что насильственная аннексия острова станет концом НАТО, немногие европейские лидеры повторили это утверждение. Не стал этого делать и Зольфранк, хотя он ясно дал понять, что альянс переживает один из самых опасных моментов в своей истории.

"Мы все с тревогой слушаем то, что сейчас обсуждается. Россия, которая атакует нас ежедневно, безусловно, является очень заинтересованным наблюдателем этих дискуссий", – сказал он.

Зольфранк отметил, что США справедливо считают Гренландию стратегически важной, но это касается всего трансатлантического альянса, а не только Северной Америки. "НАТО находится не только в Европе; Атлантика и Северная Атлантика играют важнейшую роль", – подчеркнул он.

Генерал заявил, что не верит в способность России организовать широкое наступление на НАТО, но считает, что Москва готова и способна спровоцировать пограничную стычку, нацеленную на самых восточных членов альянса – возможно, одну из стран Балтии – с целью изменения архитектуры безопасности в Европе.

СМИ пишет, что такая атака, вероятно, приведет к активации 5-й статьи, поставив союзников перед выбором: прийти на помощь участнику или нет. Если они этого не сделают, это будет означать фактический конец альянса. Германия, по словам Зольфранка, будет "сражаться всем, что у них есть".

Секретный план Германии

Журналисты сообщают, что ФРГ работает над секретным документом, в котором изложен план на случай российского нападения. Согласно плану, страна превратится в хаб для переброски почти миллиона солдат на фронт. Зольфранк сообщил, что в случае войны этот план может быть активирован за одну ночь.

По его словам, Германия принимает новые законы, заключает соглашения с соседними странами и укрепляет мосты и железные дороги – все для того, чтобы обеспечить перемещение войск, боеприпасов и техники на восток.

"Мы находимся в режиме доставки, а не в режиме заказа. Техника и боеприпасы поставляются. Мы тренируемся как сумасшедшие, в том числе с американцами. Активность невероятная. Россия не должна думать, что мы ослаблены", – заявил он.

Оценка войны в Украине и слабость армии РФ

Прекращение огня в Украине не обязательно уменьшит угрозу, исходящую от России, считает генерал. Напротив, российская экономика была перестроена на военные рельсы, и кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужен конфликт, чтобы легитимизировать свое правление и оправдать перед обществом около миллиона погибших и раненых солдат с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Он также подверг резкой критике действия России на поле боя и отверг аргумент, выдвигаемый Кремлем и даже некоторыми представителями администрации Трампа, о том, что Москва выигрывает войну в Украине.

"Российские войска сражаются без вдохновения, несут большие потери и атакуют гражданских. В этом нет ни капли героизма. Они продвигаются со скоростью улитки, уничтожая при этом собственных солдат. Раньше мы говорили о великих русских военных мыслителях, сегодня ничего этого не видно", – сказал он.

Однако на вопрос, смогут ли европейские члены НАТО отразить российское вторжение без поддержки США, Зольфранк отказался даже рассматривать такую идею. "Такого сценария для меня не существует. Я твердо исхожу из того, что мы будем противостоять российскому нападению вместе", – сказал он.

Ситуация вокруг Гренландии - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что скандал вокруг Гренландии сорвал сделку о послевоенном восстановлении Украины. Объявление о плане экономического развития стоимостью 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отложено.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что РФ делает ставку на Гренландский кризис. Сейчас Кремль будет использовать кризис для ослабления единства Запада, одновременно удерживая фокус внимания Трампа на других направлениях.

