На пост главы ООН баллотируются четверо претендентов: среди них два бывших президента

Одним из фаворитов считают главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В этом году заканчивается пятилетний срок полномочий генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша. Новый глава организации будет избран также в этом году, а приступит к работе он с 1 января 2027 года.

Reuters составило список кандидатов, баллотирующихся на пост главы ООН.

Рафаэль Гросси, 65-летний карьерный дипломат из Аргентины, последние шесть лет является, по выражению журналистом, "вездесущим и гиперактивным" генеральным директором ООН по ядерному надзору – он возглавляет МАГАТЕ.

Один из ключевых вызовов, которым занималось МАГАТЕ в этом время – переговоры с Ираном о сохранении ядерного соглашения между Тегераном и ведущими державами после решения президента Дональда Трампа вывести из него Соединенные Штаты в 2018 году. "Критики Гросси утверждают, что он зашел слишком далеко, пытаясь заключить сделки с Ираном", - пишут авторы.

Также он плотно занимался вопросами оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Считается, что он добился от россиян согласия на размещение группы наблюдателей МАГАТЭ непосредственно на площадке ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ, и сам Гросси, при этом неоднократно пересекали линию фронта во время российско-украинской войны.

Гросси известен, как отец восьмерых детей и полиглот, говорящий на английском, испанском, французском и итальянском языках. В ходе предвыборной гонки он стремился создать образ человека дела, и многие дипломаты "видят в нем фаворита". Он годами пытался заручиться поддержкой пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН – США, России, Китая, Великобритании и Франции. Голоса этих стран имеют решающее значение для занятия высшей должности в ООН.

70-летняя Ребекка Гринспан позиционирует себя как сторонница реформ, которая боролась с гендерными барьерами и выступала за приверженность ООН миру, развитию и правам человека.

По образованию Гриспан экономист. В прошлом она была вице-президентом Коста-Рики, возглавляла Конференцию ООН по торговле и развитию.

Родители Гринспан бежали из Европы после Второй мировой войны. Она напрямую связывает свое мировоззрение с истоками ООН и ролью организации в международном сотрудничестве и предотвращении конфликтов.

В случае избрания Гринспан станет первой женщиной на посту генерального секретаря. Она сказала, что, хотя ей приходилось выбирать между семейной жизнью и государственной службой в ЮНКТАД, тот факт, что она стала первой женщиной на этом посту, сформировал ее лидерские качества.

74-летняя Мишель Бачелет дважды занимала пост президента Чили и была Верховным комиссаром ООН по правам человека. С 2010 по 2013 год работала исполнительным директором организации "ООН-женщины", занимающейся продвижением прав женщин.

В марте Чили отозвала свою поддержку Бачелет после смены правого крыла в руководстве страны, но она заявила, что продолжит добиваться поддержки со стороны Бразилии и Мексики.

Правительство президента Чили Хосе Антонио Каста заявило, что ее предвыборная кампания не имеет широкого политического консенсуса внутри страны и сталкивается с неблагоприятными шансами на международной арене.

Бачелет подверглась критике со стороны американских консерваторов за свою позицию в поддержку права на аборт, а в апреле специальный посланник Вашингтона в ООН Майк Уолц, похоже, сорвал ее кандидатуру, заявив, что разделяет опасения американского сенатора по поводу ее пригодности.

Сенатор-республиканец Пит Рикеттс обвинил Бачелет в том, что она, будучи главой ООН по правам человека, в своем докладе 2022 года смягчила формулировки, не назвав действия Китая против уйгурских мусульман геноцидом, а также продвигала аборты как основополагающее право человека. Пекин пока не высказал свою позицию по поводу ее кандидатуры.

64-летний Маки Салл был президентом Сенегала в течение 12 лет до 2024 года. Он подчеркивает, что его опыт главы государства является ключевым преимуществом для должности генерального секретаря.

Салл родился в семье продавцы арахиса. Но сделал блестящую карьеру, и за время своей работы реализовал крупные инфраструктурные проекты и активно выступает за развитие Африки.

Салл подчеркнул необходимость поддержки развивающихся стран, обремененных долгами. Он призывает к реформированию Совета Безопасности, отвечая на требования развивающихся стран о предоставлении им постоянных мест в самом влиятельном органе ООН.

Салл был выдвинут Бурунди. Его кандидатура получила неоднозначную поддержку в Африке: как следует из дипломатических нот, с которыми ознакомилось агентство Reuters, его родина и Нигерия не оказывают ему поддержки.

В случае избрания он станет третьим африканским генеральным секретарем после Бутроса Бутроса-Гали из Египта и Кофи Аннана из Ганы.

Позиция ООН по войне в Украине

Напомним, что на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сообщалось об увеличении числа жертв среди гражданского населения в Украине. Также говорилось о значительном разрушении энергетической инфраструктуры Украины из-за зимних атак России. Представители ООН выстпули за полное прекращение огня.

В то же время, заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау раскритиковал ООН и Совет Безопасности за их неспособность остановить войну, развязанную Россией против Украины.

