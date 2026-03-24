Заместитель Рубио раскритиковал ООН за неспособность остановить войну в Украине

В Вашингтоне надеются, что председательство США в Совете Безопасности в этом месяце поможет организации перейти от заявлений к реальным шагам по достижению мира.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Кристофер Ландау раскритиковал ООН и Совет Безопасности за их неспособность остановить войну, развязанную Россией против Украины. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, сообщает "Укринформ".

"Основной причиной создания ООН после Второй мировой войны было предотвращение будущих войн, однако организация увязла во второстепенных вопросах и не выполняет свою главную миссию. Неспособность ООН остановить войну в Украине является примером этой неудачи", – сказал Ландау.

Он также призвал членов Совета Безопасности содействовать мирным переговорам. "Действительно ли ваши заявления помогут мирному урегулированию конфликта? Пытаетесь ли вы найти что-то, что может побудить стороны сложить оружие? Помогают ли ваши заявления сесть сторонам за стол переговоров – или, наоборот, отталкивают их?", – обратился он к членам Совбеза.

Роль США и ООН

По словам Ландау, в Вашингтоне надеются, что председательство США в Совете Безопасности в этом месяце поможет организации перейти от заявлений к реальным шагам для достижения мира.

"Администрация Трампа остается приверженной работе и с Россией, и с Украиной, чтобы завершить эту войну. И мы вновь призываем обе стороны вести переговоры добросовестно – в духе гибкости, компромисса и обязанности защищать жизни своих граждан", – подчеркнул он.

ООН, по мнению госсекретаря, должна сыграть важную роль в достижении мира в Украине, "чтобы люди, оглядываясь назад, не сказали, что ООН стала неактуальной, а мир был достигнут вопреки ООН, а не благодаря ей".

Трамп и мирный процесс

В то же время Ландау отметил роль президента США Дональда Трампа в мирном процессе. "С того дня, как он вернулся на пост, президент Трамп четко дал понять, что настроен завершить войну в Украине… Крайне важно положить конец бессмысленным смертям и разрушениям", – сказал он.

Заместитель госсекретаря констатировал, что война имеет серьезные последствия не только для сторон конфликта, но и для всего международного порядка.

"Она вывела из равновесия весь международный политический, экономический и военный порядок. Она наложила огромные издержки прежде всего на стороны конфликта, но также и на многие другие страны", – отметил Ландау.

Он также подчеркнул, что США продолжают работать над соглашением о прекращении войны, а переговоры продолжались и в минувшие выходные.

"Мы пытаемся показать обеим сторонам, что они получат больше выгоды от завершения войны, чем от продолжения боевых действий. Мир откроет процветание, которого этот регион еще никогда не видел", – сказал представитель США.

Переговоры по Украине

Как сообщал УНИАН, ранее специальный представитель президента США Стив Виткофф отметил, что 22 марта во Флориде делегации США и Украины продолжили переговоры в рамках продолжающихся посреднических усилий под эгидой США.

По его словам, переговоры были сосредоточены на ключевых вопросах создания устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на важных гуманитарных мерах.

