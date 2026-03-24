Из-за атак РФ на Украину резко возросло число жертв среди гражданского населения, - ООН

Только в феврале в результате агрессии РФ погибли не менее 188 мирных жителей, а 757 получили ранения.

Число жертв среди гражданского населения в Украине резко возросло в феврале этого года, а насилие усиливается и не утихает уже более четырех лет после начала полномасштабного вторжения России. Об этом заявила глава по политическим вопросам ООН Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщает Anadolu Ajansı.

"Прошло более четырех лет с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, почти 1500 дней смертей, разрушений и отчаяния. И сегодня насилие не только не утихает, но и хуже, чем когда-либо", - заявила она.

По словам ДиКарло, только в феврале "по меньшей мере 188 мирных жителей погибли и 757 получили ранения, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", причем нападения продолжаются и в текущем месяце.

Видео дня

Кроме того, она отметила, что зимой повреждения энергосети страны привели ее "на грань полного коллапса".

Указывая на разрушения, вызванные войной в Украине, ДиКарло также обратила внимание на загрязнение минами и подчеркнула, что "масштабы загрязнения минами в Украине являются одними из крупнейших в мире".

"Полное, немедленное и безусловное прекращение огня крайне необходимо", - добавила она.

Повторяя тревогу ДиКарло, руководитель гуманитарной помощи ООН Том Флетчер предупредил, что "жестокость по отношению к гражданскому населению в Украине значительно превышает" уровень прошлого года, а гражданские лица продолжают сталкиваться с "волнами ударов беспилотников и ракет, разрушающих дома, школы и больницы".

Жертвы среди гражданского населения: последние данные

Как сообщал УНИАН, количество жертв среди гражданских лиц в Украине в результате российских атак выросло на 26% в 2025 году.

The Guardian со ссылкой на глобальную группу по мониторингу конфликтов писала, что в результате российских атак в 2025 году погибло 2 248 гражданских лиц. Еще 12 493 получили ранения. Также возросло среднее количество жертв в результате одной атаки РФ. Эти цифры свидетельствуют об усилении российских атак на города и инфраструктуру Украины.

В среднем во время каждого удара погибло или было ранено 4,8 гражданских лиц, что на 33% больше, чем в 2024 году, а самое страшное нападение произошло в Днепре 24 июня. Российские ракеты попали в пассажирский поезд, жилые дома и школы, в результате чего погибло 21 человек и 314 получили ранения, среди них 38 детей.

