Главы МИД этих стран отреагировали сдержанно.

Швеция и Финляндия отреагировали на заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана касательно их вступления в НАТО.

Как сообщает SVT, глава МИД Швеции Анн Линде выразила надежду, что все члены НАТО поддержат их заявку на вступление в Альянс.

"Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим положительные уведомления от всех стран", - заявила она.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто призвал к терпению и поэтапному подходу к вопросу, пишет Sky News.

"Нам нужно немного терпения в этом типе процесса, это не происходит за один день ... Давайте решать проблемы шаг за шагом", - сказал он.

Как писал УНИАН, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не положительно относится к решениям НАТО по Финляндии и Швеции.

Также Эрдоган заявил, что Финляндия и Швеция, являются "домом для многих террористических организаций", не предоставив никаких дополнительных подробностей.

В США заявили, что работают над разъяснением позиции Турции в отношении потенциального членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе.

Напомним, кандидаты-члены на вступление в НАТО нуждаются в единодушной поддержке всех 30 государств-членов, чтобы иметь возможность присоединиться к Альянсу.

Стремление Финляндии и Швеции в НАТО: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Организации Североатлантического договора - заявка должна быть подана "как можно скорее".

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.

Кроме того, руководство правящей Социал-демократической партии Швеции 15 мая объявит позицию насчет вступления в Альянс. По данным СМИ, страна подаст заявку на присоединение к НАТО уже на следующей неделе.

В России начали угрожать Швеции и Финляндии военным вторжением, если правительства этих стран решатся на вступление в НАТО.

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