Однако это не гарантии безопасности, которые предоставляются членам Альянса.

Великобритания дала Швеции конкретные обещания касательно защиты страны на период от подачи заявки на вступление в НАТО до ее принятия в Альянс. Речь об усилении военного присутствия, "мощной политической" поддержке и углубленных военных учениях вместе со странами Альянса.

Соответствующей информацией поделилось шведское издание Aftonbladet со ссылкой на свои источники среди чиновников.

"Правительство получило информацию, в частности, из США и Британии о том, как может выглядеть защита и поддержка при возможном процессе подачи заявки", — сообщил один из источников.

Бывший посол Швеции Кристер Брингеус заявил, что на практике Швеция будет считаться членом НАТО, как только выразит заинтересованность во вступлении. Однако один из источников поделился немного другими данными. Согласно правилам Альянса, страны-члены не могут давать никаких формальных гарантий не членам.

"Необходимо проводить разницу между гарантиями обороны и мерами по укреплению безопасности. Гарантии вы получите, когда процесс ратификации завершится в конце года. Но де-факто это сильное укрепление нашей безопасности уже с тех пор, как мы приняли решение в Швеции", — резюмировал источник.

Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО: что известно

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале апреля заявила, что Россия — это не тот сосед, каким его считали. И теперь государство должно пересмотреть свою военную позицию.

Вторая по величине оппозиционная партия Швеции, "Шведские демократы", готова обратиться к правительству насчет вступления в НАТО, если Финляндия подаст заявку.

По данным The Times, обе страны намеренны присоединиться к Альянсу уже ближайшим летом.

Недавно министр по европейским делам Финляндии Титти Туппурайнен заявила, что страна с "большой вероятностью" подаст заявку на вступление в НАТО.

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