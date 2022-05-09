Официальная заявка на вступление в НАТО может быть подана на июньском саммите альянса в Мадриде.

Социал-демократическая партия Швеции, которая руководит правительством, 15 мая решит, отменить ли оппозиции членство в НАТО, которое длилось последние десятилетия.

Об этом партия заявила в понедельник, пишет Reuters.

"Каким будет решение, сегодня еще не решено. Наше сообщение заключается в том, что 15 мая будет решение, по которому руководство партии займет позицию", – сказал секретарь социал-демократов Тобиас Баудин.

Социал-демократы - крупнейшая партия Швеции за последние 100 лет - на этой неделе проводят три партийных собрания, чтобы высказать мнение о членстве в НАТО перед окончательным решением руководства на выходных.

Тем временем парламент проводит параллельный пересмотр политики безопасности, отчет о котором должен состояться 13 мая.

Официальная заявка на вступление в НАТО может быть подана на июньском саммите нато в Мадриде, и, вероятно, будет быстрой, хотя получение подписей всех 30 членов альянса может занять до года.

Вторжение России в Украину вызвало срочное переосмысление политики безопасности как в Швеции, так и в Финляндии. Ожидается, что на этой неделе президент Финляндии Саули Ниинисто объявит о поддержке заявки своей страны.

Объявления Ниинисто 12 мая приведет к тому, что, вероятно, будет несколько напряженных недель, в течение которых карта архитектуры безопасности Северной Европы может быть перерисована.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление, то государствам блока удастся найти решение относительно гарантий их безопасности до момента официального присоединения двух стран.

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