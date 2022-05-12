Правительство Швеции планирует на следующей неделе отправить заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО).
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Expressen.
В частности, в понедельник, 16 мая, в шведском парламенте состоятся дебаты и затем премьер-министр Магдалена Андерссон созовет специальное заседание правительства, во время которого будет принято официальное решение о подаче заявки на вступление. Сразу после этого заявка будет направлена, поскольку источники предполагают, что ничего неожиданного не произойдет.
После вторжения России в Украину ожидалось, что Швеция и Финляндия будут стремиться получить большую безопасность путем вступления в НАТО и отказа от политики военного неприсоединения.
Как сообщал УНИАН, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Организации Североатлантического договора - заявка должна быть подана "как можно скорее".
11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии посетив обе нордические страны.