16 мая состоятся дебаты в парламенте, а после следует ожидать принятия решения на заседании правительства.

Правительство Швеции планирует на следующей неделе отправить заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Expressen.

В частности, в понедельник, 16 мая, в шведском парламенте состоятся дебаты и затем премьер-министр Магдалена Андерссон созовет специальное заседание правительства, во время которого будет принято официальное решение о подаче заявки на вступление. Сразу после этого заявка будет направлена, поскольку источники предполагают, что ничего неожиданного не произойдет.

После вторжения России в Украину ожидалось, что Швеция и Финляндия будут стремиться получить большую безопасность путем вступления в НАТО и отказа от политики военного неприсоединения.

Как сообщал УНИАН, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Организации Североатлантического договора - заявка должна быть подана "как можно скорее".

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии посетив обе нордические страны.

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