Союзники по НАТО ожидают, что Финляндия и Швеция быстро получат членство.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Об этом пишет Reuters.

Весной состоялась важная дискуссия относительно возможного членства Финляндии в НАТО, поскольку требуется время для формирования внутренней позиции как в парламенте, так и в обществе в целом.

"Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро сделаны в течение следующих нескольких дней", - заявили президент и премьер-министр.

Союзники по НАТО ожидают, что Финляндия и Швеция быстро получат членство, что открывает путь для увеличения присутствия войск в северном регионе в течение однолетнего периода ратификации.

Следует отметить, что окончательное решение подать заявку на членство в НАТО потребует голосования в парламенте.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать свои заявки на вступление в Североатлантический Альянс уже на следующей неделе.

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии посетив обе нордические страны.

Вас также могут заинтересовать новости: