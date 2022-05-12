Накануне Британия подписала взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии.

В России начали угрожать Швеции и Финляндии военным вторжением, если правительства этих стран решатся на вступление в НАТО.

Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Михаил Полянский, цитирует пропагандистское РИА Новости.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом по безопасности РФ, Россия готова противостоять угрозе альянса", - сперва сказал Полянский.

Дальше он добавил, что как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для военных РФ.

Как сообщал УНИАН, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Организации Североатлантического договора - заявка должна быть подана "как можно скорее".

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.

Кроме того, руководство правящей Социал-демократической партии Швеции 15 мая объявит позицию насчет вступления в Альянс. По данным СМИ, страна подаст заявку на присоединение к НАТО уже на следующей неделе.

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