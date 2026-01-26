Большинство европейцев смотрят в будущее с крайним пессимизмом, - опрос

Подавляющее большинство европейцев рассматривают Трампа как негативную силу для мира, своей страны и мировой экономики

Две трети европейцев пессимистично настроены по отношению к состоянию мира, своих стран, своих обстоятельств и опасностям, исходящим от президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в ноябре среди более чем 11 000 человек в 23 странах Европейского союза, пишет Politico.

Так, согласно опросу, почти две трети респондентов (63%) заявили, что "лучшие годы позади", а 77% считают, что жизнь в их стране "будет сложнее для следующего поколения". Эти мрачные настроения особенно распространены в Западной и Центральной Европе. Большинство европейцев (76%) заявили, что демократия в их стране находится в упадке.

Почти во всех опрошенных странах большинство считает, что их страна движется в неправильном направлении. Исключения составляют Польша, Литва и Дания. Негативные мнения были выше в Румынии (91 процент), Греции (88 процентов) и Болгарии (86 процентов).

При этом во всех странах более 70 процентов респондентов считали, что они "имеют право ожидать большего от правительства", а не ожидают слишком многого.

На вопрос о том, согласны ли они с тем, что их страны "должны более настойчиво отстаивать свои национальные интересы, даже если это создаст трения с другими странами", подавляющее большинство ответило утвердительно (71 процент).

Респонденты также поддержали увеличение инвестиций в европейскую безопасность: 57 процентов высказались за увеличение "расходов на оборону и безопасность".

Влияние Трампа

Еще до того, как президент США заявил о своем желании захватить Гренландию, подавляющее большинство европейцев рассматривали его как негативную силу для мира, своей страны и мировой экономики. Около двух третей респондентов заявили, что они пессимистично оценивают влияние Трампа в предстоящем году на мировую экономику (69 процентов), мир и безопасность (64 процента) и свою собственную страну (64 процента).

На вопрос о том, заслуживает ли Трамп Нобелевской премии, 77 процентов ответили отрицательно.

FGS опросила 11 714 взрослых из 23 стран Европейского союза в период с 10 по 23 ноября 2025 года. В каждой из стран было проведено не менее 500 интервью. Интервью проводились онлайн, а данные были взвешены таким образом, чтобы быть репрезентативными для каждой страны по полу, возрасту, доходу, региону и социально-экономической группе. Данные, полученные в результате репрезентативного опроса 500 взрослых, имеют погрешность +/- 4,4%.

Опросы в европейских странах

Ранее опрос показал, что около 60% граждан Польши не верят в окончание войны в Украине в 2026 году.

Также опрос во Франции и Германии, показал, что все больше респондентов одобряют сокращение финансовой помощи Украине. Между тем в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании респонденты, наоборот, склоняются к противоположному мнению и выступают за сохранение материальной поддержки.

