В то же время среди жителей США, Канады и Великобритании количество сторонников Украины остается высоким.

Опрос, проведенный The Politico Poll во Франции, Германии, показал, что все больше респондентов одобряют сокращение финансовой помощи Украине. Между тем в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании респонденты, наоборот, склоняются к противоположному мнению и выступают за сохранение материальной поддержки.

Во всех пяти странах чаще всего упоминаемой причиной поддержки продолжения помощи Украине было убеждение, что странам не следует позволять захватывать территории силой. Чаще всего упоминавшимся аргументом против дополнительной помощи были опасения относительно стоимости и давления на национальную экономику.

Немцы меньше всего склонялись к увеличению финансовой помощи: почти половина респондентов (45 процентов) выступали за сокращение финансовой помощи Украине. И только 20 процентов хотели бы ее увеличить. Во Франции 37 процентов хотели бы давать меньше, а 24 процента высказались за увеличение помощи.

Видео дня

В Германии и Франции сопротивление к помощи было особенно выражено среди сторонников ультраправых партий - "Альтернатива для Германии" и "Национальное объединение" Франции. А центристы были менее скептически настроены.

В то же время поддержка остается твердой в Северной Америке. В США наибольшая доля респондентов (37 процентов) высказалась за увеличение финансовой поддержки. В Канаде за это высказались 35 процентов.

Поддержка Украины в США была обусловлена главным образом теми, кто поддерживал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах 2024 года. Около 29 процентов избирателей Харрис заявили, что одной из трех главных причин, почему США должны поддерживать Украину, является защита демократии, по сравнению с 17 процентами сторонников президента США Дональда Трампа.

Отношение к военной поддержке Украины

Поддержка военной помощи имела похожий разрыв. Почти 40 процентов респондентов в США, Великобритании и Канаде поддержали увеличение уровня военной помощи, тогда как около 20 процентов выступили против.

В Германии 26 процентов поддержали увеличение военной помощи Украине, тогда как 39 процентов выступили против. Во Франции мнения разделились поровну: 31 процент высказался за увеличение, а 30 процентов - за сокращение.

Германия также была единственной страной, где большинство респондентов заявили, что их правительство должно принимать меньше украинцев, перемещенных из-за войны. В стране, которая приняла более миллиона украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, 50 процентов граждан заявили, что Германия должна принимать меньше беженцев.

Половина респондентов также заявила, что Германия должна уменьшить поддержку украинцев, которые уже осели в стране. Как пишет Politico, это свидетельствует о том, что "общественная усталость распространяется не только на оружие и бюджеты, но и на более широкое социальное и политическое давление, вызванное войной".

Отношение к России остается негативным

Однако, продолжает издание, сокращение поддержки Украины во Франции и Германии не отражается на потеплении настроений в отношении России. Избиратели во всех пяти странах поддержали санкции против России.

"Это свидетельствует о том, что даже там, где общественность хочет сократить помощь, она в целом остается единой в вопросе наказания агрессора и ограничения возможностей России финансировать войну", - сделали вывод авторы статьи.

Опрос проводился в начале декабря. В его рамках было опрошено более 10 000 человек в пяти странах.

Больше о настроениях в США

Как писал УНИАН, в настоящее время более 60 процентов жителей США поддерживают поставки американского оружия для Украины. Данные Фонда Рональда Рейгана показали, что в этом году показатель поддержки Украины достиг рекордного уровня и составляет 64 процента, НАТО поддерживают 68 процентов американцев. Также 64 процента граждан поддерживают мнение о том, что США должны оставаться самой мощной военной силой в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: