ЕС экстренно спасает поставки авиатоплива на фоне энергетического кризиса, – Politico

Европейская комиссия вводит чрезвычайный пакет мер для предотвращения критической нехватки авиационного и дизельного топлива. Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на официальное заявление Брюсселя.

Как говорится в материале, новый план под названием AccelerateEU стал ответом на закрытие Ормузского пролива, что спровоцировало серьезную геополитическую бурю.

По имеющимся данным, документ предусматривает координацию усилий стран-членов для наполнения хранилищ и выпуска нефтяных запасов, чтобы избежать худшего сценария.

Особое внимание уделено сокращению потребления энергии. По информации издания, Брюссель рекомендует гражданам меньше путешествовать на автомобилях и экономить электроэнергию в зданиях.

"Наша стратегия AccelerateEU обеспечит европейским гражданам и предприятиям как немедленные, так и более структурные меры помощи", – заявила в своем заявлении председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По мнению экспертов, ключом к выживанию экономики является ускоренный переход на собственные источники энергии.

Как отметила председатель Еврокомиссии:

"Мы должны ускорить переход на собственные, чистые источники энергии. Это обеспечит нам энергетическую независимость и безопасность, а также позволит лучше противостоять геополитическим бурям".

В то же время, как говорится в документе, Комиссия обещает помочь государствам-членам направить доходы от торговли квотами на выбросы на декарбонизацию промышленности и снижение цен на электроэнергию.

Кроме того, в рамках плана планируется упростить правила государственной помощи и мобилизовать частные инвестиции, чтобы удержать энергосистему ЕС на плаву.

Европа сокращает авиаперелеты

Ранее УНИАН писал, что авиакомпании начали отменять рейсы из-за дефицита авиатоплива, возникшего на фоне глобального энергетического кризиса. Из-за сокращения поставок и резкого роста цен перевозчики вынуждены пересматривать расписания.

Так, крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa сокращает около 20 тысяч рейсов до октября из-за резкого подорожания авиатоплива. Это преимущественно короткомагистральные маршруты, которые отменяют для сокращения расходов.

Компания также пересматривает свою европейскую сеть. Убыточные маршруты из Франкфурта и Мюнхена закрываются, зато расширяются рейсы из Цюриха, Брюсселя и Вены.

Вас также могут заинтересовать новости: