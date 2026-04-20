В ЕС могут одобрить Украине кредит на сумму 90 млрд евро в среду, – Politico

Послы ЕС готовы одобрить в среду, 22 апреля, кредит для Украины на сумму 90 млрд евро – при условии, что транзит российской нефти в Венгрию вовремя возобновится, сообщает Politico.

Издание отмечает, что в знак оптимизма относительно возможности заключения соглашения кипрское председательство в Совете ЕС включило вопрос о кредите для Украины в повестку дня заседания 27 послов ЕС в среду, 22 апреля.

Четыре дипломата ЕС на условиях анонимности поделились с изданием, что в случае, если поставки нефти возобновятся к тому времени, Венгрия, как ожидается, откажется от своего сопротивления, и кредит будет одобрен.

Примечательно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который вскоре покинет свой пост, заявил в воскресенье, 19 апреля, что снимет свое вето на предоставление кредита, как только будет возобновлен транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Издание напомнило, что он был поврежден в результате российского удара в январе этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе объявил, что трубопровод заработает до конца месяца. Однако, по словам дипломатов, велика вероятность, что поставки могут возобновиться еще до заседания в среду.

Издание отметило, что если кредит будет одобрен на этой неделе, Киев получит средства в мае.

"Это станет облегчением для обескровленной войной экономики Украины, которая продолжает отражать полномасштабное вторжение России, продолжающееся уже пятый год", – говорится в статье.

Добавляется, что как только Венгрия снимет свое вето, Европейская комиссия сможет выделить средства после завершения технических проверок, которые, как ожидается, продлятся несколько недель.

В публикации поясняется, что сначала согласившись на кредит в декабре, Будапешт заблокировал его в феврале из-за спора по поводу нефтепровода "Дружба".

В частности, Орбан обвинил Зеленского в затягивании ремонта инфраструктуры в ответ на дружественные отношения Венгрии с Россией.

Ранее УНИАН сообщал, что во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что нефтепровод "Дружба" будет отремонтирован до конца апреля. Зеленский уточнил, что речь идет не о полном восстановлении, поскольку ремонт поврежденных вражеской атакой резервуаров для хранения нефти потребует больше времени. Однако этого ремонта будет достаточно, чтобы нефтепровод мог функционировать. Канцлер Германии Фридрих Мерц также выразил надежду, что Венгрия согласится на поставки нефти по трубопроводу, проходящему через Хорватию.

Также мы писали, что источники сообщили Bloomberg, что Украина планирует возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" во вторник, 21 апреля. Собеседники агентства уточнили, что речь идет о запланированных технических испытаниях нефтепровода. Ожидается, что это решение откроет путь для разблокирования Европейским Союзом кредита Украине в размере 90 млрд евро.

