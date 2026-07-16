Британия выделяет средства на закупку 16 современных самолетов для Украины, – Стармер

Выделение средств состоится в рамках сотрудничества со Швецией.

Великобритания выделит 300 миллионов евро на закупку 16 современных самолетов для укрепления воздушной обороны Украины. Выделение средств состоится в рамках сотрудничества со Швецией.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Я могу объявить, что Великобритания предоставит поддержку в размере 300 миллионов евро в сотрудничестве со Швецией, чтобы обеспечить 16 новых современных самолетов для защиты воздушного пространства Украины", – сказал Стармер.

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В связи с этим, как подчеркнул премьер, это еще одно подтверждение того, что британский народ поддерживает Украину всем, чем располагает.

Политик отметил, что, хотя вскоре он и покинет пост премьера, поддержка Украины со стороны Лондона останется непоколебимой.

Как отметил Стармер, в марте 2025 года была создана Коалиция желающих под руководством Великобритании и Франции, совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"И теперь у нас есть планы по созданию многонациональных сил в Украине, состоящих из более чем 25 стран, готовых к развертыванию в течение нескольких дней, чтобы помочь обеспечить мир после вступления в силу соглашения о прекращении огня. А в январе этого года в Париже мы согласовали подробные планы по более широкому пакету юридически обязательных гарантий безопасности", – подчеркнул Стармер.

Кроме того, как добавил британский премьер, против России были введены беспрецедентные санкции. В частности, в этом вопросе было достигнуто единство, порой вопреки всем трудностям.

"Единство в нашем намерении в долгосрочной перспективе помочь невероятному народу Украины изменить нарратив", – сказал политик.

Он отметил, что украинцам это удалось, и это наблюдается этим летом 2026 года.

"Настроение в Москве меняется. Путин наконец был вынужден признать, что его незаконное вторжение создает для него реальные проблемы внутри страны. Поэтому сейчас самое время усилить давление. Именно поэтому на прошлой неделе Великобритания, Европа и Канада на саммите НАТО объявили, что мы предоставим 70 миллиардов евро военной помощи в этом и следующем году", – подчеркнул Стармер.

Также он напомнил, что на этой неделе было завершено заключение соглашения об участии Великобритании в программе Европейского союза по поддержке Украины на сумму 90 миллиардов евро. Участие Великобритании в этой программе должно мобилизовать британскую промышленность и британских рабочих для обеспечения возможностей, необходимых Украине.

"70 миллиардов и 90 миллиардов евро – это цифры, которые говорят Путину, что мы никуда не уходим, что ему будет только тяжелее", – подчеркнул глава правительства.

В свою очередь, Зеленский наградил Стармера Орденом свободы.

Контракт на шведские Gripen

Как сообщал УНИАН, Украина и шведская компания Saab заключили контракт на поставку 16 многоцелевых истребителей Gripen E. Стоимость сделки составляет около 24,6 миллиарда шведских крон, или примерно 2,54 миллиарда долларов.

В начале 2027 года Украина должна получить первые 16 истребителей Gripen модификации C/D, а к 2030 году – 22 новых истребителя самой современной серии E, которые страна закупит.

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