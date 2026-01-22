Трамп покусился на 'святое': Франция негодует из-за угроз в адрес шампанского

Отмечается, что объем экспорта шампанского в США составляет 750 млн евро.

Министр торговли Франции Николя Форисье резко осудил заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на шампанское. Париж примет меры, если Вашингтон когда-либо выполнит свои угрозы.

Издание Bloomberg пишет, что в начале этой недели Трамп предложил ввести 200%-ую пошлину на вина и шампанское в ответ на отказ Франции присоединиться к его так называемому Совету мира. С тех пор он отказался от планов ввести пошлины в отношении европейских стран, выступающие против захвата Гренландии, что помогло снизить напряженность.

Однако Франция по-прежнему с опаской относится к угрозам в отношении своего экспорта алкогольных напитков, значительная часть которых поставляется в США.

Объем экспорта шампанского в США составляет 750 млн евро (880 млн долларов) в год, что составляет около 20% французского экспорта этого напитка. Доля вина примерно такая же: экспорт бордо и бургундского вина в США составляет около 770 млн евро.

До того, как Трамп пошел на уступки, Франция была одной из стран, призывавших к жесткому ответу на угрозы введения пошлин, в том числе к активации самого мощного инструмента торгового возмездия Европы, так называемого инструмента противодействия принуждению.

Пошлины Трампа в отношении ЕС - главные новости

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом активно использует пошлины, как дубинку, чтобы наказать неугодных торговых партнеров. В частности, американский президент неоднократно угрожал пошлинами европейским странам.

Так, аналитики оценивали потери европейской винодельческой отрасли в 2026 году от пошлин США в более чем миллиард долларов. Средняя цена бутылки вина из Италии, идущего на экспорт в Америку, по состоянию на октябрь просела на 10%, а для американских же ресторанов - выросла на 25% за два года.

В то же время президент США Дональд Трамп обещал ослабить пошлины на скотч, чтобы помочь собственной бурбоновой промышленности.

