Певец рассказал, поддерживает ли связь со знакомыми россиянами.

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал о родственниках и друзьях в России. Артист признался, поддерживают ли они связь и чего он никогда не сможет им простить.

Певец вспомнил россиян, с которыми общался до начала полномасштабного вторжения в программе "55 за 5". Впрочем, он отметил, что пока ни с кем из них не связывается, поскольку сильно разочаровался.

Как отметил Валерий, обычно он легко прощает людям, но в этой ситуации ему трудно не держать обиду. По словам музыканта, его друзья и родственники из России никак не высказались о войне в Украине, более того, они даже не отвечали Харчишину, когда у того разрушили жилье во время оккупации Киевской области.

"Я умею прощать. Я очень быстро отхожу и борюсь с этим, потому что некоторые поступки лучше не прощать. В частности, вот я не знаю, как простить тех россиян, которых я знал, с которыми я общался, но которые промолчали. Как простить моим родственникам, которые не брали трубку и не читали сообщений, как простить уничтожение моего имущества, имущества моей семьи? Как это простить? Я не знаю. Я этого никогда не прощу", - заявил он.

Валерий добавил, что для себя отпустил ситуацию, хотя ему до сих пор больно об этом вспоминать, но при случае он бы все высказал бывшим знакомым:

"Я это могу пережить. И я уже пережил. Я это принял и живу с этим. И мне не болит. Но при случае, при встрече я плюну в морду".

