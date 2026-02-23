Часть помощи будет профинансирована за счет реализации истребителей, остальная часть – за счет новых бюджетных вливаний в Украинский фонд.

Правительство Дании приняло решение дополнительно выделить 3,8 млрд крон (около 509 млн евро) на поддержку Украины в 2026 году. Средства будут направлены в специальный Украинский фонд, через который финансируется военная помощь, оборонное сотрудничество и закупается вооружение, сообщили в Министерстве обороны Дании.

Речь идет об общем пакете, включающем средства на закупку вооружения, боеприпасов и военного оборудования для нужд ВСУ. Министр обороны Троельс Лунд Поульсен подчеркнул, что поддержка Украины укрепляет и оборону Европы, и самой Дании, ведь борьба Украины напрямую касается их безопасности.

Часть суммы будут составлять средства от продажи истребителей F-16 Аргентине, которые Дания выводит из вооружения в рамках модернизации военно-воздушных сил. Отмечается, что все средства от продажи самолетов в 2025 году были направлены на военную помощь Украине. Такой же приоритет будет у средств, которые будут получены в этом году.

Дания уже заложила 9,6 млрд крон (около 1,28 млрд евро) помощи Украине на 2026 год. Дополнительное финансирование вместе с другими поступлениями может увеличить общий объем поддержки примерно до 14 млрд крон (около 1,87 млрд евро) за один год – это один из крупнейших вкладов страны с начала полномасштабной войны.

Параллельно правительство повышает и собственные оборонные расходы: в 2026 году они могут достичь около 3,5% ВВП. Таким образом, Дания фактически выходит на уровень, который существенно превышает минимальные стандарты НАТО.

Что известно об Украинском фонде

Фонд был создан в 2023 году при поддержке большинства депутатов парламента как долгосрочный механизм помощи Украине – не разовыми пакетами, а системной многолетней поддержкой.

В целом, Дания планирует направить десятки миллиардов крон на военную помощь Украине, которые пойдут на финансирование техники, боеприпасов и производства вооружения непосредственно в Украине. Эту модель, которую называют "датской", уже начал перенимать Европейский Союз.

Как сообщал УНИАН, правительство Швеции объявило о новом пакете помощи объемом около 12,9 млрд шведских крон (1,2 млрд евро). Это уже 21-я программа военной поддержки с начала полномасштабной войны.

Кроме военной помощи, страны ЕС активно участвуют в восстановлении украинской энергетики, поврежденной в результате российских атак. В частности, Латвия приняла решение передать Украине демонтированную ТЭС, которая ранее была выведена из эксплуатации. Оборудование планируют использовать для усиления генерации и быстрого восстановления поврежденных объектов.

