Разрушительное безразличие: бывший генсек НАТО резко раскритиковал Стармера

В частности, критика касается инвестиций страны в оборону.

Британские лидеры продемонстрировали "разрушительное безразличие" в отношении обороны, подвергая Лондон опасности. Об этом заявил лорд Джордж Робертсон, бывший генеральный секретарь НАТО и автор правительственного стратегического оборонного обзора, передает Financial Times.

Он, в частности, заявил, что между риторикой премьер-министра и действиями в сфере обороны существует разрыв. И что Стармер "не желает делать необходимые инвестиции" в оборону Великобритании.

В частности отмечается, что во вторник Робертсон должен выступить с речью, в которой заявит, что война в Иране должна стать "резким пробуждением" для Британии. Поскольку Лондон тратит слишком много на социальную политику, а не на сферу обороны.

"Мы недостаточно подготовлены. Мы недостаточно защищены. На нас нападают. Мы не в безопасности… Национальная безопасность Великобритании - под угрозой", - отмечает Робертсон.

По данным издания, разрыв в финансировании существующих оборонных планов на следующие четыре года составляет около 28 млрд фунтов. В частности, Министерство обороны, Казначейство и Даунинг-стрит уже несколько месяцев не могут согласовать 10-летний план оборонных инвестиций (DIP), который должны были обнародовать еще осенью.

На фоне этого Робертсон может призвать Великобританию сократить расходы на другие сферы, чтобы увеличить финансирование оборонной отрасли. Издание цитирует Робертсона:

"Сегодня в политическом руководстве Великобритании царит разрушительное самодовольство. Только на словах говорят о рисках, угрозах, ярко-красных сигналах опасности, но даже обещанный национальный разговор об обороне начать невозможно".

Он, в частности, раскритиковал Великобританию на фоне ситуации в Иране. По его словам, Лондон показал, что не способен развернуть более одного военного корабля в Средиземном море в течение первых двух недель войны в Иране. И поэтому речь идет не только о нехватке техники, но и о кризисе в других сферах - в частности, в логистике, инженерии, кибербезопасности, боеприпасах, обучении и медицинских ресурсах.

Журналисты отмечают, что такие заявления Робертсона, который до этого пытался конструктивно работать за кулисами, свидетельствуют о том, что его терпение иссякло из-за "неспособности правительства решить проблему".

Подготовка Великобритании к войне

Напомним, ранее Sky News сообщало, что Великобритания разрабатывает масштабный план перехода всего государства в состояние войны. Речь идет, в частности, о подготовке критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции и системы водоснабжения, к различным угрозам. Однако самым большим вызовом станет возвращение Королевского флота, армии и Королевских воздушных сил к боевой готовности, отмечает издание.

Ранее Великобритания также отказала США в помощи с блокированием Ормузского пролива на фоне войны на Ближнем Востоке. В то же время Лондон рассматривает возможность развертывания автономных беспилотников для поиска мин в проливе. Однако только если появится "жизнеспособный план по открытию" пролива.

