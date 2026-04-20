Британия подготовила к отправке в Украину немецкий вертолет Sea King Mk41

В Великобритании подготовили к передаче Украине немецкий многоцелевой вертолет Sea King Mk41. Речь идёт об одной из машин, которые Германия ранее пообещала передать Киеву в рамках военной помощи.

Как сообщает профильное издание Militarnyi, перед передачей машину привели в технически исправное состояние и сняли немецкие опознавательные знаки.

Отмечается, что Sea King Mk41 ранее находился на вооружении ВМС Германии и относится к числу списанных вертолетов, которые решено передать Украине. Ранее Берлин объявил о передаче шести таких машин, а также обеспечении подготовки украинских экипажей и поставке запасных частей.

Sea King Mk41 – многоцелевой вертолет, который может использоваться для выполнения транспортных задач, поисково-спасательных операций и других миссий. Украина уже имеет опыт эксплуатации вертолетов этого семейства, поскольку ранее аналогичные машины были переданы Великобританией.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что вертолеты, которые Германия пообещала передать Украине - 50-летнее "барахло". По его словам, эти машины выводятся из эксплуатации с 2020 года и требуют серьезного ремонта.

Также Швеция пообещала передать Украине современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2, которые усилят ПВО в борьбе с российскими "Шахедами" и другими воздушными угрозами. На их закупку Швеция выделит 400 миллионов евро.

