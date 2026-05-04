Феномен 3 часов утра: почему мы резко просыпаемся посреди ночи

Пробуждение в районе трех часов ночи – явление, знакомое многим, но не всегда указывающее на патологию.

Вероятно, многие уже замечали, что просыпаются ночью – часто около 3 часов утра – и затем с трудом засыпают снова. Само по себе это явление еще не считается отклонением, заявил эксперт по психическому здоровью из Уорикского университета Талар Мухтарян.

Сон не является непрерывным состоянием. В течение ночи сменяют друг друга циклы продолжительностью 90–110 минут, которые состоят из фаз легкого, глубокого и REM-сна (быстрого сна). Среднестатистический взрослый проходит через четыре-шесть таких циклов, и в конце циклов – когда сон становится более поверхностным – естественным образом случаются короткие пробуждения, пишет National Geographic.

Поскольку глубокий сон доминирует в основном в начале ночи, в предрассветные часы пробуждения происходят чаще.

Видео дня

Что может стоять за регулярным пробуждением

По мнению Мухтарян, проблема скорее заключается в том, если эти пробуждения затягиваются или становятся регулярными. Ключевую роль в этом может играть стресс: на рассвете уровень кортизола в организме начинает расти, что подготавливает тело к пробуждению.

Однако, если наши мысли уже полны тревог, этот естественный процесс может легко привести к навязчивым раздумьям и бодрствованию.

Факторы образа жизни также влияют на качество сна. Алкоголь хотя и может помочь заснуть, но во второй половине ночи делает сон более фрагментированным.

Кофеин – даже при употреблении во второй половине дня – может оставаться в организме часами и повышать вероятность ночных пробуждений. Кроме того, нерегулярный режим сна, использование экранов поздно вечером или неподходящая обстановка в спальне также могут ухудшать качество сна.

Если ночные пробуждения становятся постоянными, легко может возникнуть порочный круг: мозг связывает кровать с бодрствованием и стрессом, что еще больше затрудняет повторное засыпание. Для коррекции таких паттернов решением может стать, например, когнитивно-поведенческая терапия.

Что мы можем сделать для лучшего сна

По словам эксперта, сон можно улучшить с помощью простых привычек: регулярное время пробуждения, успокоение перед сном, отказ от кофеина и алкоголя, а также создание спокойной обстановки – всё это может помочь. А если кто-то долго не может уснуть снова, стоит ненадолго встать и ложиться обратно только при ощущении сонливости.

В целом, пробуждение на рассвете – частое и естественное явление. Если же мы поймем стоящие за ним биологические и психологические процессы, справляться с ним станет легче, и оно будет казаться менее тревожным.

Ранее УНИАН сообщал, что будет с почками, если пить колу каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: