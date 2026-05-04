Никто не достигал ее дна: что известно о самой глубокой пресноводной пещере в мире

На дне скалистого ущелья в Национальном природном заповеднике на востоке Чехии находится небольшое озеро, под поверхностью которого скрывается Границкая пропасть – самая глубокая из известных в мире пресноводных пещер.

Как пишет discoverwildlife.com, самое раннее упоминание о ней относится к 1580 году. Пещера, расположенная между Богемским массивом и Западными Карпатами, образовалась в результате просачивания поверхностных вод через известняк, создав полость, которая медленно формировалась и углублялась с течением времени.

Было предпринято множество попыток исследовать и картировать пропасть, чтобы точно определить её глубину, но безуспешно. Это связано с экстремальной глубиной, ограниченной видимостью, и водой, наполненной токсичными газами – всё это вместе делает её исследование сложной задачей даже для самых опытных дайверов.

Попытки достигнуть дна

В 2016 году дайверы использовали для исследования дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV), прикрепленный к оптоволоконному кабелю. Он достиг глубины 404 метров под водой, прежде чем оптоволоконный кабель оборвался.

Это подтвердило статус Границкой пропасти как самой глубокой известной пресноводной пещеры в мире. Следующая по глубине – итальянская Поццо-дель-Мерро, глубина которой составляет 392 метра.

В 2020 году ученые использовали геофизическую съемку для более детального картирования пещеры и пришли к выводу, что глубина пропасти может достигать 1 км. Это также показало, что дно пещеры соединено с бывшим карстовым провалом неподалеку, называемым Карпатским предгорьем.

В 2022 году группа исследователей установила новый рекорд, отправив автономный подводный аппарат на глубину 450 метров, создав при этом трехмерную карту пещерной системы.

В ходе этих дайвинг-экспедиций выяснилось, что пропасть представляет собой неправильный вертикальный цилиндр диаметром от 10 до 30 метров, с подземными сухими пещерами, отходящими от центральной затопленной пещеры. В зависимости от времени года температура воды колеблется от 14,5 до 18,8 °C.

Из-за кислотности воды и высокой концентрации CO2 в Границкой пропасти самые глубокие части пещеры в основном лишены жизни, за исключением множества бактериальных слизей. Однако в период с мая по сентябрь в сухом участке пещеры, известном как Сухая ротонда, была обнаружена значительная колония больших ушастых летучих мышей.

Ранее УНИАН рассказывал о самом глублоком озере в мире - Байкал. Оно более чем в 800 раз глубже, чем глубокая часть олимпийского бассейна, примерно в десять раз глубже, чем Ла-Манш, и в два раза глубже, чем высота самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифа.

