У Temu появился конкурент из Европы: что известно о новом маркетплейсе

На рынке дешёвых онлайн-товаров появился серьёзный конкурент Temu – европейский маркетплейс Allegro. Как пишет Sonline, платформа предлагает широкий ассортимент и привлекательные цены, но пока не так популярна у покупателей.

Allegro – это не интернет-магазин, а маркетплейс, где товары размещают разные продавцы. Здесь можно найти почти всё: электронику, одежду, товары для дома, игрушки и автотовары. Низкие цены объясняются конкуренцией между продавцами, предложениями из разных стран и наличием нескольких вариантов одного товара.

При этом важно понимать: несмотря на европейское происхождение платформы, продавцы могут быть из разных стран, поэтому качество и сроки доставки могут отличаться.

С точки зрения безопасности у Allegro есть преимущества. Платформа предлагает защиту покупателей с возможностью возврата средств, а также более понятные правила возврата и гарантий. Однако итоговый опыт всё равно зависит от конкретного продавца, поэтому перед покупкой стоит проверить рейтинг, описание товара и условия доставки.

Для дополнительной защиты издание советует использовать виртуальные или одноразовые карты. Это снижает риск потери средств при возможных мошеннических действиях.

Главное отличие от Temu – в большей прозрачности и регулировании. Ранее европейские органы указывали на проблемы Temu: вводящие в заблуждение скидки, агрессивные методы продаж и неясные условия возврата.

Как сообщается, Temu и подобные дешевые китайские торговые площадки – это не только возможность покупать дешево, но и система, которая имеет хорошие шансы нарушить местную и европейскую торговлю в долгосрочной перспективе. Товары из этих маркетплейсовпоступают по ценам, с которыми легальные магазины просто не могут конкурировать, поэтому через некоторое время они исчезают, и рынок становится более уязвимым для подобных платформ. Европейская комиссия уже расследовала деятельность Temu из-за проблем с безопасностью продукции и защитой прав потребителей, поэтому это не теоретическая угроза.

