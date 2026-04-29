Премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет присутствовать на военном параде в Москве 9 мая. Эту информацию подтвердил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, пишут росСМИ.

По словам Ушакова, помимо Фицо на параде будут присутствовать и другие иностранные гости. Он не стал раскрывать имена других иностранных гостей.

Напомним, что ранее Фицо заявлял, что собирается полететь в Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Однако политик заверил, что отказался от участия в "параде Победы".

Кроме того, 29 апреля Министерство обороны России сообщило, что военный парад в Москве в 2026 году пройдет без военной техники из-за "текущей ситуации".

Почему военный парад в Москве пройдет без военной техники

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что масштаб празднования военного парада в Москве в 2026 году решили "минимизировать". Он подтвердил, что Кремль отказался от проезда военной техники.

Песков отметил, что главной причиной такого решения стала якобы угроза со стороны Украины. По его мнению, сейчас принимаются усиленные меры безопасности, чтобы избежать инцидентов во время официальных мероприятий.

