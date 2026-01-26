Во Франции заявили, что не смогут обеспечить свои войска топливом в случае войны

Чтобы заменить старые грузовики, армии страны необходимо 800 новых автоцистерн.

В Службе оперативного энергообеспечения (СОЭ) Вооруженных сил Франции сообщили, что в настоящее время не могут полноценно обеспечить армию топливом в случае войны высокой интенсивности. Об этом пишет opex360.

Там отметили, что причиной отставания является хронический дефицит кадров, устаревшая техника и недостаточное финансирование.

Такое заявление прозвучало после объявления планов к 2027 году развернуть полностью боеспособную дивизию.

Военные оценили, что поддержка дивизии численностью более 20 тысяч солдат требует не менее 5 млн литров топлива и тысячи контейнеров, а один день постоянных боев требует примерно 130 автоцистерн.

Чтобы заменить старые грузовики, армии необходимо 800 новых автоцистерн, однако бюджет предусматривает закупку только 376.

В то же время французский депутат Бастьен Лашо согласился с такой проблемой, отметив, что служба не может обеспечить штат даже в сферах IT и администрирования.

Также известно, что для достижения этой цели к 2030 году потребуется дополнительно 300 военных специалистов, однако финансирование на это не выделили.

В свою очередь Генштаб французской армии сообщил, что пересмотрит распределение средств. В частности, в СОЭ представили план выхода из кризиса, который включает модернизацию техники и решение кадровых проблем, подготовку логистов к работе в зоне боевых действий и освоение альтернативных источников топлива для того, чтобы уменьшить зависимость от традиционного топлива.

Армия Франции - последние новости

Ранее CNN сообщало, что Франция хочет провести учения НАТО в Гренландии. Страна в течение прошлой недели направила ряд военных на остров для участия в отдельных совместных учениях, которые возглавляет Дания.

"Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа силой аннексировать арктический остров. Его заявления привели к кризису многолетнего европейского союза безопасности под руководством США", - отметили журналисты.

Также Le Monde писало, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с лидерами фракций отправку войск в Украину. По информации журналистов, в целом на встрече, которая длилась три часа, присутствовали около 30 человек: среди них представители как парламента, так и правительства.

