Франция хочет провести учения НАТО в Гренландии, - CNN

Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа силой аннексировать арктический остров.

Франция пригласила проведение учений НАТО в Гренландии и готова внести в них свой вклад. Об этом сообщили в Елисейском дворце в среду, пишет CNN.

Издание напомнило, что Франция, вместе с другими европейскими странами, в течение прошлой недели направила ряд военных в Гренландию для участия в отдельных совместных учениях, которые возглавляет Дания.

"Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа силой аннексировать арктический остров. Его заявления привели к кризису многолетнего европейского союза безопасности под руководством США", - говорится в материале.

Видео дня

CNN обратилась за ответом к НАТО. На сайте Альянса сказано, что их планирует командующий НАТО, и масштабы учений могут варьироваться от нескольких офицеров до "полномасштабных боевых сценариев с участием самолетов, военно-морских кораблей, артиллерийских орудий, бронетехники и тысяч военнослужащих".

Также говорится, что страны НАТО поддерживают учения, предоставляя национальные обязательства в виде войск, оборудования или других видов поддержки.

"Страны-участницы обычно несут ответственность за финансирование любой формы национального вклада", - отмечают в альянсе.

Войска НАТО в Гренландии - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна отправляет своих военных в Гренландию:

"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая выносливость".

Перед этим Дания отправила военное подкрепление в Гренландию. Передовые военные отряды имеют целью подготовить остров к приему больших сил датской армии и армий союзников этой страны, в частности обеспечить готовность логистики и окружающей среды для приема любых основных сил в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: