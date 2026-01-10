Макрон обсудил с лидерами фракций отправку войск в Украину: в Le Monde рассказали о результате

Как уточняет газета, "никто в целом не выступал против предложенного механизма".

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с лидерами парламентских фракций отправку войск в Украину после завершения войны. Об этом пишет Le Monde.

Как уточняет газета, "никто в целом не выступал против предложенного механизма".

Отмечается, что всего на встрече, которая продолжалась три часа, присутствовали около 30 человек: в их числе представители как парламента, так и правительства. Некоторые участники встречи рассматривали "коалицию желающих" как возможную альтернативу НАТО. При этом часть из них настороженно относится к готовности властей США вмешаться в урегулирование войны в случае нарушения прекращения огня.

Видео дня

"Макрон говорит, что получил обязательства по гарантиям безопасности от американцев, но я сейчас настороженно отношусь к американскому слову",- сказал член парламентского комитета по обороне Жан-Луи Тьерио.

Важно, что сам Макрон настаивал на том, что международные силы будут находиться "далеко от фронта". Он сказал:

"Мы не будем на передовой, мы там, чтобы контролировать украинскую армию".

Лидер "Непокоренной Франции" в Национальном собрании Матильда Пано в свою очередь заявила, что фракция будет требовать мандата ООН на отправку войск на территорию Украины после подписания мирного соглашения.

Секретарь Французской коммунистической партии призвал к формированию объединенных сил под эгидой Организации Объединенных Наций.

Миротворцы в Украине

Ранее The Times писала, что Великобритания и Франция направят в Украину значительно меньше военных, чем ожидалось. В случае заключения мирного соглашения они отправят до 15 тысяч солдат.

Источники издания заявили, что, по предварительным оценкам, в Украине будет развернуто менее 7 500 британских солдат.

"Франция является единственной другой страной, которая обязалась направить солдат в Украину, и ожидается, что они составят остальную часть контингента, который будет размещен в относительно безопасной западной части страны, вдали от линии фронта", - добавило The Times.

Вас также могут заинтересовать новости: