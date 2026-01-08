'Отворачиваются от союзников': Макрон набросился с критикой на США

По словам президента Франции, у великих держав существует "реальное искушение разделить мир".

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал администрацию Трампа за нарушение правил глобального порядка на фоне операции США в Венесуэле и возобновления угроз аннексировать Гренландию.

"Соединенные Штаты – это устоявшееся государство, которое постепенно отворачивается от некоторых своих союзников и отходит от международных правил, которые ранее продвигало", – цитирует Макрона издание Politico.

Журналисты отмечают, что Макрон во время своей речи заявил о "хищных мировых державах", стремящихся разделить мир на сферы влияния. И США, в соответствии с так называемой "доктриной Донро", планируют доминировать в Западном полушарии.

"Мы эволюционируем в мир великих держав, где существует реальный соблазн разделить мир. То, что происходило в течение последних нескольких месяцев, а иногда и последних нескольких дней, не меняет этой оценки", – сказал Макрон.

Операция США в Венесуэле: другие заявления

После операции в Венесуэле Вашингтон сделал ряд заявлений в отношении других стран западного полушария. В частности, президент США Дональд Трамп повторил свои намерения в отношении Гренландии, а также обвинил президента Колумбии, заявив, что он "больной человек, который любит производить кокаин и продавать его в США".

Между тем The Economist сообщает, что США готовят соглашение по Гренландии. Отмечается, что Вашингтон хочет предложить острову заключить Договор о свободной ассоциации. По мнению администрации Трампа, такой формат поможет улучшить уровень жизни жителей Гренландии.

