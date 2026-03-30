Война в Иране в перспективе представляет большую угрозу для глобальных амбиций России, – WSJ

Москва частично пытается спасти то, что осталось от её партнерских сетей.

Россия стала одним из первых победителей в войне в Иране, поскольку стремительный рост цен на нефть дал толчок ее экономике, находившейся в состоянии спада, а администрация Трампа смягчила ограничения в отношении российской нефти, пишет The Wall Street Journal.

Издание предполагает, что в долгосрочной перспективе этот конфликт представляет гораздо большую угрозу для глобальных амбиций России.

"В последние недели Россия усилила поддержку Ирана, своего ближайшего партнера на Ближнем Востоке, предоставляя спутниковые снимки и технологии беспилотников, чтобы помочь Ирану наносить удары по американским войскам в регионе", – говорится в статье.

Отмечается, что Москва частично пытается спасти то, что осталось от ее сетей партнерских отношений, которые когда-то делали ее вторым в мире экспортером оружия после США, спонсором диктатур от Ближнего Востока до Латинской Америки и придавали вес взглядам президента Владимира Путина на Россию как на великую державу.

"Россия узнает, что значит, когда США действуют абсолютно без ограничений", – отметила директор по вопросам Евразии в Центре исследований нераспространения имени Джеймса Мартина Ханна Нотте.

В публикации отмечается, что Иран, несмотря на недельные удары со стороны США и Израиля, пока демонстрирует стойкость. Он фактически перекрыл Ормузский пролив, через который когда-то проходила пятая часть мировых поставок нефти, а также продолжает ежедневно наносить ракетные и беспилотные удары по США и их союзникам.

Как сообщает The Wall Street Journal, Россия предоставляет Ирану консультации, опираясь на свой опыт войны в Украине, а также дает тактические рекомендации относительно того, сколько беспилотников следует задействовать во время ударов и с какой высоты их следует запускать.

"Считается, что советы России и предоставленная ею информация о целях помогли Ирану нанести удары по американским радиолокационным системам в этом регионе", – отмечает издание.

Предполагается, что возможное сохранение иранского режима дало бы России шанс сохранить плацдарм на Ближнем Востоке. Это, как подчеркивается в публикации, важно для страны, поскольку ее влияние в других регионах постепенно ослабевает.

"Это также дало бы Москве возможность продемонстрировать, что она способна помочь своим партнерам противостоять военной мощи США", – добавляется в статье.

Издание напомнило, что Москва пыталась использовать свою поддержку Ирана как козырь в переговорах с Вашингтоном. В частности, представитель Кремля на переговорах по Украине сообщил специальным посланникам США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру, что Россия прекратит предоставлять Ирану информацию о целях, если США сделают то же самое в отношении Украины.

Отмечается, что в начале второго срока Трампа Россия, казалось, не желала вступать в прямую конфронтацию с США. Кремль пытался удержать администрацию Трампа в основном в стороне от войны в Украине. Однако Москва все чаще выражает свое разочарование, поскольку внешняя политика Трампа грубо нарушает ее интересы.

В частности, американские военные задержали несколько нефтяных танкеров, связанных с Россией. По словам американского чиновника, один из них должен был сопровождать российскую подводную лодку и другие военно-морские средства.

"Задержание этого танкера, который сейчас известен под названием "Marinera" и на борту которого во время преследования был нарисован российский флаг, произошло несмотря на предупреждение российского МИД о необходимости обеспечить ему свободное плавание", – отмечается в публикации.

Приводятся данные, что в прошлом году российская государственная нефтяная компания "Росрубежнефть" получила продление срока добычи в Венесуэле на 15 лет. Однако в прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские компании постепенно вытесняются из Венесуэлы по указанию США.

Добавляется, что вслед за вмешательством Трампа в дела Южной Америки США усилили эмбарго против Кубы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать финансовую и гуманитарную помощь для смягчения последствий кризиса. Издание считает, что это является признаком беспокойства Москвы.

Издание подчеркнуло, что Трамп даже вмешался в дела регионов, которые исторически находились в сфере влияния России. В частности, в 2025 году он пригласил в Белый дом президента Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, где пытался урегулировать напряженность между этими бывшими советскими республиками, которые с момента распада СССР неоднократно вступали в конфликты из-за спорных территорий на их общей границе.

"Что касается Южного Кавказа, то создается впечатление, будто Трамп намеренно раздражает россиян", – отметил старший научный сотрудник по вопросам политики в аналитическом центре по вопросам обороны "Rand" Самуэль Чарап.

По мнению издания, обострение конфликта между экспансионистской внешней политикой Трампа и собственным присутствием Кремля по всему миру спровоцировало в России призывы к более агрессивному подходу в отношениях с США.

Ранее УНИАН сообщал, что обозреватель The Washington Post Джейсон Уиллик рассказал, чем похожи начатая Россией полномасштабная война против Украины и война против Ирана. Уиллик отметил, что в обоих случаях сильное государство напало на более слабое. Он добавил, что причиной нападения как со стороны России, так и со стороны США стал страх, что более слабое государство может в какой-то момент в будущем скрывать оружие, которое могло бы угрожать более сильному государству. Автор заметил, что США еще могут быстро достичь своих целей, а Россия этого не сделала и на пятом году войны.

Также мы писали, что в Иране официально начали масштабную кампанию по набору добровольцев, готовых к вооруженному противостоянию с американскими войсками. Сообщается, что соответствующие призывы уже начали получать абоненты мобильной связи по всей стране. Власти Ирана объясняют, что это связано с риском начала наземной операции со стороны США. Отмечается, что в текстовом сообщении, которое получают граждане, прямо указано на угрозу целостности государства. Примечательно, что жители центральных регионов Ирана сообщили об усилении мер безопасности.

