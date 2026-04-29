Война с Ираном открыла новые возможности для Украины и одновременно ослабила Россию, - FT

Сегодня Россия занимает слабые позиции на Ближнем Востоке.

Через два месяца после начала войны с Ираном РФ получила значительные выгоды. Страна заработала дополнительные миллиарды на доходах от нефти, усилила ракетные удары по Украине и может с радостью наблюдать, как операция "Эпическая ярость" превращается в собственную "специальную военную операцию" США, которая пошла не так. Об этом пишет программный директор Центра исследований по вопросам нераспространения имени Джеймса Мартина для Financial Times.

"Однако война имела и нежелательный побочный эффект для Владимира Путина: она поставила Украину на карту Ближнего Востока. Будучи крайне неподготовленными к противодействию иранским атакам дронов и ракет, страны Персидского залива обратились к Украине за поддержкой. Хотя такое сотрудничество вряд ли означает окончательный уход этих стран от Москвы, оно является очередной неудачей для России, которая в последние годы теряет свои позиции на Ближнем Востоке", - объяснил эксперт.

Когда в конце февраля Иран нанес удары по всему региону в ответ на американо-израильскую атаку, президент Украины Владимир Зеленский быстро отреагировал и отправил дроны-перехватчики для защиты американских баз в Иордании.

"Он начал переговоры с Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ, предлагая украинские технологии дронов в обмен на дипломатическую поддержку и соглашения в энергетической сфере. В рамках этого пакета Украина пообещала обучение, обновление программного обеспечения и совместные производственные линии для своих технологий, заложив основу для прочных оборонных партнерств", - напомнил автор материала.

По словам эксперта, сейчас США и Иран, вероятно, оказались в шатком подвешенном состоянии, которое не является ни войной, ни миром.

"Но страны Персидского залива должны исходить из того, что иранский режим, если он выживет, сохранит способность массово производить дроны, которые смогут наносить удары по целям на их берегах по собственному желанию. Они также заинтересованы в долгосрочных соглашениях с Украиной, которая предлагает гибкие и масштабируемые решения", - добавляет автор публикации.

В то же время закаленный Иран может обратиться к РФ за дальнейшей помощью, стремясь восстановить свой военный потенциал после войны. Если страны Персидского залива хотят сдержать такое сотрудничество, то они должны поддерживать диалог с россиянами.

"В 2024 году Саудовская Аравия сыграла определенную роль в убеждении России не поставлять ракеты поддерживаемым Ираном хуситам, и Эр-Рияд может надеяться на поддержку Путина в будущем. Риск усиления российской поддержки Ирана не остается незамеченным Израилем, который избегает громкого осуждения Москвы, одновременно тихо демонстрируя силу, чтобы донести свои красные линии", - подчеркнули в Financial Times.

В свою очередь, необходимость действовать осторожно не помешает странам Персидского залива углублять сотрудничество с Украиной. На публике Россия высмеивала или вообще игнорировала военную дипломатию Зеленского, однако Кремль не будет доволен новым интересом Ближнего Востока к Украине, который совпадает с ослаблением позиций РФ в регионе.

"На фоне текущей войны Кремль предложил свои услуги посредника, но его опередил Пакистан. Короче говоря, сегодня Россия занимает слабые позиции на Ближнем Востоке по сравнению с пиком своего могущества десятилетней давности. Страны региона должны избегать противостояния с Москвой, но и Москва должна избегать противостояния с ними", - считает автор публикации.

В то же время Украина может надеяться извлечь выгоду из своих вылазок за пределы Ближнего Востока. Во время визита в страны Персидского залива Зеленский договорился о соглашениях по оборонно-промышленному сотрудничеству со странами Европы и Южного Кавказа.

"Таким образом он гарантирует, что все больше стран имеют материальную заинтересованность в дальнейшем выживании и процветании Украины. Это разумная стратегия для страны, ведущей изнурительную войну, конца которой не видно. Хотя американо-израильская война против Ирана, возможно, принесла России краткосрочную выгоду, именно Украина может получить большие долгосрочные выгоды", - подытожили в материале.

Как писал УНИАН, ранее американский эсминец впервые за 38 лет обстрелял из пушки иранское судно. Отмечается, что иранский контейнеровоз игнорировал требования американского эсминца, несмотря на то, что тот произвел 5 предупредительных выстрелов. В 9 утра USS Spruance открыл огонь из своей 127-мм автоматической пушки Mark 45, произведя серию из 9 выстрелов. Снаряды попали в машинное отделение и повредили двигатель иранского корабля.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Иран оказался в "состоянии коллапса" и просит открыть Ормузский пролив.

"Иран только что сообщил нам, что находится в "состоянии коллапса". Они просят нас "открыть Ормузский пролив" как можно скорее, пока они пытаются урегулировать ситуацию с руководством (и я уверен, что у них это получится!)", - написал американский лидер.

