Санкции США фактически отрезают частных лиц и компании от западной финансовой системы, поскольку доллар является основной валютой для проведения глобальных транзакций.

Американские законодатели стремятся развязать дальнейшую "финансовую войну" именно в тот момент, когда администрация президента США Дональда Трампа опасается, что широкое применение санкций может подорвать превосходство доллара США. Об этом пишет The New York Times.

Законопроект, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, направлен на введение обязательных санкций против России и ее союзников, а также на потенциальное расширение сферы действия санкций, включая пошлины на покупателей российских энергоносителей.

Отмечается, что эта политика подчеркивает сложный баланс, с которым сталкиваются США, пытаясь использовать экономическую мощь Америки для достижения дипломатических целей, не ослабляя при этом позиции страны как центра глобальной финансовой системы.

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Санкции США фактически отрезают частных лиц и компании от западной финансовой системы, поскольку доллар является основной валютой для проведения глобальных транзакций.

Издание пишет, что в администрации Трампа растет обеспокоенность по поводу возможности глобального отказа от доллара, связанного с растущим использованием китайского юаня и криптовалют.

"В некоторых случаях жесткие санкции могут побудить другие страны искать альтернативные валюты, чтобы обойти широкое влияние правительства США и смягчить потенциально разрушительные последствия для своих экономик. Санкции также могут создавать проблемы с соблюдением требований для американских банков, которые должны гарантировать, что они не осуществляют платежи лицам или компаниям, внесенным в черный список", - сказано в статье.

Отмечается, что недавно опубликованном рабочем документе Национального бюро экономических исследований говорится, что в таких странах, как Россия, Беларусь, Кыргызстан и Мьянма, где банковская система столкнулась с жесткими санкциями США, банки заметно перешли на использование юаня.

Законопроект покойного сенатора Грэма

Демократы в Конгрессе США выступили против законопроекта о "адских санкциях" для России, который был разработан ныне покойным республиканцем Линдси Грэмом. Соответствующее заявление опубликовал конгрессмен от Демократической партии Дон Байер.

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