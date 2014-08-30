Назарбаев: Казахстан может выйти из Евразийского союза, если его интересы нарушатся

Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу ” Хабар”, сообщает Tengri News.

”Если правила, установленные в договоре, не выполняются, Казахстан имеет право отказаться от Евразийского экономического союза. Я уже говорил это раньше, и я говорю это снова”, - сказал Назарбаев.

По его словам, Казахстан не будет в составе организаций, которые представляют угрозу его независимости.

”Наша независимость-это наше самое дорогое сокровище, за которое боролись наши деды”, - подчеркнул президент Казахстана.

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”Во-первых, мы никогда не сдадим нашу независимость и, во-вторых, мы сделаем все возможное, чтобы защитить ее”, - подчеркнул Назарбаев.

Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ Владимир Путин заявил на молодежном форуме ”Селигер”, что Казахстан никогда не был государством.