Главный прокурор Грузии ушел в отставку из-за фактов в собственной биографии

Главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе сегодня вечером покинул должность.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, передает РИА Новости.

"В результате появившихся в обществе вопросов в связи с моей биографией, считаю своей обязанностью проявить уважение и учесть мнение общественности и оставить должность главного прокурора", - говорится в заявлении.

Парцхаладзе также отметил, что, несмотря на то, что его присутствие на должности главного прокурора не имеет уголовных проблем, он не желает, "чтобы сомнению поддавалась легитимация расследования тех дел, которые на данный момент ведет главная прокуратура".

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал приказ о назначении Парцхаладзе главным прокурором в свой первый рабочий день на посту премьер-министра страны, 21 ноября. До назначения на пост главного прокурора Парцхаладзе работал начальником следственной службы Минфина Грузии.

Ранее отстраненный от должности мэра Тбилиси Гиги Угулава заявил, что Парцхаладзе в 2001 году был осужден за воровство и разбой по статьям 249 и 252 УК Германии и приговорен к условному заключению на год и один месяц. Кроме того, по утверждению Угулавы, Парцхаладзе было ограничено пассивное избирательное право и право занимать определенные должности. Это ограничение действует до 2016 года, а приговор вступил в силу 14 марта 2001 года, сказал Угулава.

В ответ Парцхаладзе признал, что в 2000 году был осужден в Германии, но не за разбой, а за препирательство с полицейским. Главный прокурор считает, что разговоры о его судимости за более тяжкое преступление - "грязная политическая кампания". При этом премьер Гарибашвили на днях подтвердил, что назначенный им главный прокурор страны имеет судимость.