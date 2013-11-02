Прокурор Грузии: Саакашвили могут допросить по делу Жвании

"Когда на основе научного изучения дела мы выявим определенные факты, и когда у данного явления будет собственное официальное наименование, а не предположения, то следующим этапом будет начало допроса определенных лиц. Кто будет в составе этих лиц, пока трудно прогнозировать, однако не исключено, что в их числе будет Саакашвили", — заявил Кбилашвили в эфире телекомпании "Рустави2" поздно в пятницу и добавил, что на данный момент "нет необходимости допрашивать Саакашвили ни по одному делу, не говоря уже о начале уголовного преследования".

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Кбилашвили отметил, что прокуратура совместно с Федеральным бюро расследований США ведет изучение дела об обстоятельствах гибели Жвании и не исключил, что "версия смерти может быть изменена", передает РИА Новости.

Ранее Минюст, премьер и главный прокурор не раз заявляли, что президента Грузии могут вызвать на допрос в рамках расследования различных дел.

Зураб Жвания, один из лидеров "революции роз", приведшей к власти Михаила Саакашвили, и заместитель губернатора региона Квемо Картли (Восточная Грузия) Рауль Юсупов были найдены мертвыми в ночь на 3 февраля 2005 года в съемной квартире в Тбилиси. По официальной версии следствия, причиной гибели стал несчастный случай — отравление угарным газом из-за неисправности отопительного прибора. Брат премьера Георгий не раз заявлял, что его семья не доверяет официальной версии причины смерти своего родственника.

В результате парламентских выборов 1 октября 2012 года к власти в стране пришла политическая коалиция "Грузинская мечта", а президентское "Единое национальное движение", лидером которого по сей день является Михаил Саакашвили, перешло в оппозицию. В ноябре Главная прокуратура начала новое расследование обстоятельств гибели Жвании.