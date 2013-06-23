Премьер Грузии пообещал уйти из политики вслед за Саакашвили

Премьер-министр Грузии, лидер коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал уйти из политики в октябре 2013 года.

Как сообщает «Лента.ру», об этом Иванишвили заявил в интервью эстонскому изданию Postimees.

«Как только уйдет Саакашвили и состоятся новые президентские выборы, я останусь не более, чем на несколько дней», - сказал премьер. По словам Иванишвили, для политической ситуации в стране плохо, когда ставка все время делается на одного человека.

Иванишвили также выразил сомнение в том, что «Единое национальное движение» Президента Михаила Саакашвили сможет превратиться в конструктивную оппозицию.

Осенью 2012 года оппозиционная коалиция «Грузинская мечта», которую возглавляет Иванишвили, одержала победу на парламентских выборах. Иванишвили сформировал новое правительство Грузии, а Саакашвили был фактически отстранен от власти.

После этого начались массовые задержания и допросы бывших чиновников, которых обвинили в различных преступлениях - от хищения бюджетных средств до пыток. В наибольшей степени проверки коснулись силовых структур и министров Саакашвили, в том числе бывшего премьера Вано Мерабишвили.