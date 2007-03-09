Судья, приговоривший Саддама Хусейна к смертной казни, бежал из Ирака

Иракский судья, приговоривший бывшего президента Ирака Саддама Хусейна к смертной казни, бежал из страны и обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в Великобритании. Об этом сообщает катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на официальные британские источники.

Судья Рауф Абдель Рахман прибыл в Лондон еще в декабре прошлого года по туристической визе. В поездке его сопровождали жена и трое детей. В конце февраля этого года он подал документы с просьбой предоставить ему политическое убежище. Причиной бегства судьи из Ирака могли стать угрозы ему и его семье, отмечает телеканал.

Рассмотрение вопроса о предоставлении политического убежища иракскому судье может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Судья Рауф Абдель Рахман вел процесс по делу о массовом убийстве жителей шиитской деревни Ад-Дуджейль в 1982 году. В причастности к преступлению обвинялись высшие руководители Ирака во главе с экс-президентом Хусейном. 5 ноября он зачитал решение суда о вынесении смертных приговоров Хусейну, а также бывшему главе военной разведки Барзану ат-Тикрити и председателю революционного трибунала Авваду аль-Бандару.

Свергнутого президента Ирака казнили 30 декабря прошлого года. Ат-Тикрити и аль-Бандар были повешены 15 января 2007 года.

РИА "Новости"