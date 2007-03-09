Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет об угрозе независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал во время пребывания во Львове.

«Все яснее ощущается, что украинскую независимость ставят опять под угрозу», - сказал он.

Он объяснил, что речь идет о том, что Европа начинает опять ставить «новый железный занавес» на западных границах Украины.

«Речь идет также о том, что наш вечный сосед, наша вечная угрожающая империя все больше втягивает Украину в статус постколониальной страны», - подчеркнул он.

По его словам, сегодня в большей степени от общества зависит изменение этой ситуации и защита украинской независимости.

Он сообщил, что именно преодоление политической и экономической угрозы Украины - одна из задач «Народной самообороны».