Служба в резерве не будет засчитываться студентам как пропуск занятий

В комитете по обороне и безопасности парламента Грузии 9 марта состоялась презентация новой концепции подготовки и управления резервом Вооруженных Сил страны, основанной на новом законе о военной резервной службе.

Как передает «Новости-Грузия», концепцию представил начальник департамента Национальной гвардии МО Николоз ДЖАНДЖГАВА.

По его словам, новая система основывается на принципе тотальной обороны, и резерв является средством обороны, а не нападения.

На начальном этапе создаются четыре лагеря подготовки резерва, это Телави (в котором подготовку будет проходить контингент из Восточной Грузии), Мухровани (тбилисский контингент), Сенаки (контингент из регионов Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Гуриа, Аджария) и Коджори (контингент из региона Шида Картли), где будет создано четыре кадрированные бригады. Позднее добавятся еще три бригады в Гори, Батуми и Кутаиси.

Призыву подлежат граждане страны в возрасте от 27 до 40 лет. Резервисты будут проходить подготовку по 18 дней раз в год.

Студенты обязаны пройти подготовку один раз за время обучения, но в случае если студент пройдет курс подготовки еще два раза, это зачтется ему как выполнение воинской повинности. Женщины по закону освобождаются от службы в резерве.

С 12 марта в вузах Грузии будут вывешены списки контингента, который с 31 марта начнет резервную службу. Прием первого потока резервистов в Коджорский лагерь начнется в июле. С 31 марта по 1 декабря подготовку пройдут 18 тысяч резервистов, из них 12,500 студентов. В год планируется подготовка 20 тысяч резервистов.

Резерв будет трех типов: активный резерв, который будет регулярно проходить подготовку для сохранения высокой боеготовности; резерв Национальной гвардии, в задачи которого входит участие в операциях по обеспечению Вооруженных Сил при военных действиях, а также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и т.н. индивидуальный резерв, задача которого ротация и заполнение действующих подразделений ВС.

В 2004-2006 годах в Грузии было подготовлено 27 батальонов резерва, который будут зачислены в резерв Национальной гвардии.

Резервисты обязаны при мобилизации прибыть на место дислокации за 72 часа.

Служба в резерве не будет засчитываться студентам как пропуск занятий. Лицам, имеющим работу, на время службы в резерве засчитывается стаж, сохраняются рабочее место и зарплата.