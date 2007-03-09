На Кипре ломают ”берлинскую стену”

Поздно вечером в четверг строители приступили к разбору фрагмента стены, разделяющей греческую и турецкую части столицы Кипра Никосии, передает агентство France Presse.

На участке в районе улицы Ледра планируется установить контрольно-пропускной пункт. По оценкам греческих властей, работы по разборке стены будут закончены уже к утру пятницы.

Как уточили в правительстве Кипра, разбор стены осуществляется ночью потому, что в это время на улицах меньше пешеходов и машин. Тем не менее, у стены собрались несколько десятков человек, которые встретили первые удары отбойного молотка аплодисментами, отмечает агентство.

Напомним, Никосия, находящаяся на границе между Республикой Кипр и самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра, считается последней разделенной столицей Европы. Город был разделен на две части "зеленой линией" прекращения огня в 1974 году после вторжения на остров турецких войск. По обеим сторонам границы находятся греческие и турецкие патрули, а между ними - миротворцы ООН.

Пропускной пункт на улице Ледра, в коммерческом центре Никосии, станет шестым, открытым с апреля 2003 года, когда турки-киприоты сняли ограничения на передвижения греков-киприотов по территории Северного Кипра.