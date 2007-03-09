Черногория приступает к интеграции в ЕС

Черногория в ближайшее время приступит к процессу интеграции в Европейский Союз. Как передает Associated Press, об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения Олли РЕН.

"Я надеюсь, что скоро будет подписано соглашение об условиях вступления Черногории", - сказал он. "Эта страна за последнее время значительно продвинулась в обеспечении внутренней стабильности", - отметил О.РЕН.

Как ожидается, договор между ЕС и Черногорией будет подписан в конце марта 2007 г.

По мнению экспертов, для вступления в ЕС Черногории буде необходимо провести ряд реформ, включая принятие новой конституции и реформирование судебной системы. Процесс подготовки к интеграции в Евросоюз может занять 2-3 года.

Напомним, что на референдуме в конце мая 2006 г. 55% жителей Черногории высказались за выход республики из союза с Сербией. Одной из основных причин такого решения стал выбор в пользу Евросоюза. Черногорские избиратели посчитали, что Сербия, к которой имеет претензии Гаагский трибунал по бывшей Югославии, тормозит интеграцию республики в европейские структуры.

Помимо ЕС не исключено также вступление Черногории в НАТО.