Аль-Каида взяла ответственность за взрыв автобуса с россиянами и украинцами

Филиал "Аль-Каиды" в Магрибе, который действует на территории Алжира, взял на себя ответственность за теракт, в результате которого погибли четыре человека, сообщает Рейтер.

"Организация "Аль-Каида" берет ответственность за подрыв автобуса с россиянами, которые "ведут борьбу с исламом, его последователями и нашими братьями в Чечне", приводит арабский спутниковый телеканал "Аль-Джазира" слова представителя отделения "Аль-Каиды" в Алжире.

Как сообщалось, 3 марта в 130 километрах к юго-западу от алжирской столицы на пути следования автомашин со специалистами ОАО Стройтрансгаз, возвращавшимися с места работы по строительству газопровода в свой базовый лагерь в сопровождении подразделения алжирской жандармерии, были взорваны два фугаса.

В результате теракта погибли гражданин России и три алжирца. Ранения получили еще один российский гражданин и два гражданина Украины.

РИА "Новости"