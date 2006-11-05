Шииты празднуют приговор Саддаму, сунниты намерены мстить

После объявления смертного приговора бывшему президенту Ирака Саддаму Хусейну в шиитских районах страны начались праздничные шествия. Их участники выкрикивают лозунги против Хусейна и стреляют в воздух.

Представитель шиитского премьер-министра Ирака Нури аль-Малики заявил, комментируя приговор: "Это самое малое, чего заслуживает Саддам". По государственному телевидению Ирака показывают празднующих жителей с городских улиц. Съемки смонтированы с кадрами массовых захоронений времен правления Хусейна.

В то же время в пригородах Багдада, где проживают преимущественно сунниты, начались столкновения с американскими и иракскими войсками. В Тикрите, родном городе Хусейна, около тысячи человек вышли на улицы с портретами бывшего президента и пообещали отомстить за него.

5 ноября иракский трибунал приговорил Хусейна к смертной казни через повешение. Бывший диктатор признан виновным в убийстве 148 шиитов в деревне Дуджейл. Вместе с Хусейном к казни приговорены его брат, бывший глава иракской разведки Барзан аль-Тикрити (Barzan al-Tikriti) и бывший председатель Иракского революционного суда Авад Хамед аль-Бандер (Awad Hamed al-Bander). Еще четверо обвиняемых получили от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения, один подсудимый был оправдан.

Приговор суда будет автоматически рассмотрен апелляционной инстанцией. Если она не найдет оснований для пересмотра дела, приговор приведут в исполнение в течение 30 дней.

Европейский Союз, приветствуя завершение судебного процесса, выразил протест против казни Саддама Хусейна и двух его сподвижников. Согласно распространенному от имени ЕС пресс-релизу, осуждение виновных за преступления предыдущего режима должно благотворно сказаться на национальном воссоединении Ирака в будущем. В то же время Евросоюз выступил против применения смертной казни, поскольку "ЕС протестует против применения высшей меры наказания во всех случаях и при любых обстоятельствах, в том числе и в данном случае", передает Associated Press.