'Русалка' в самолете: что означает странное кодовое слово экипажа

Бортпроводники объяснили, как называют пассажиров, занимающих слишком много места.

В гражданской авиации существует строгая система официальных команд и кодов, которые помогают пилотам и диспетчерам поддерживать точную и безопасную связь в воздухе. В частности, используется фонетический алфавит НАТО и стандарты FAA, которые минимизируют риск недоразумений в радиоэфире, пишет портал Travel + Leisure.

Впрочем, помимо официальной терминологии, среди бортпроводников существует и неформальный сленг.

"Русалка" на борту самолета

Как сообщают авиационные источники, слово "русалка" – это неофициальное кодовое обозначение, которое используют члены экипажа для описания пассажиров, занимающих больше места, чем одно кресло, или "располагающихся" на соседних сиденьях.

По словам пилота и генерального директора частной авиакомпании Amalfi Jets Колина Джонса, этот термин не является официальным и используется лишь как внутренний сленг.

Подобное определение приводит и издание Forbes, отмечая, что "русалкой" иногда называют пассажиров, которые занимают несколько мест сразу, особенно на менее загруженных рейсах.

Не чрезвычайная ситуация, но сигнал для экипажа

Специалисты подчеркивают, что этот термин не имеет негативных последствий для пассажира и не связан с нарушением правил. Однако экипаж может обратить внимание на рассадку, чтобы обеспечить комфорт других пассажиров.

"Если вы услышали это слово – это не повод для паники, но стоит проверить, сколько места вы занимаете", – объясняют авиационные эксперты.

Кроме того, экипажи используют и другие неофициальные обозначения. Например, "Angel" или "Code 300" могут сигнализировать о медицинском инциденте на борту, а термины вроде "пан-пан" или "желтый код" – о ситуациях, требующих внимания, но не являющихся критическими.

Как сообщал УНИАН, собираясь в путешествие на самолете, туристы довольно часто не учитывают простые вещи, которые в итоге могут испортить им отпуск. Кто бы мог подумать, что проблемой могут стать обычные черные носки. Британский бортпроводник Крис Мейджор объяснил, что на ночных рейсах, когда освещение салона самолета тусклое, пассажиры часто не могут устоять перед соблазном снять обувь и вытянуть ноги в проход.

В таких условиях экипаж может не заметить ноги спящего пассажира до последней секунды – и это может привести к тому, что персонал споткнется, создаст хаос в салоне, разбудит спящих пассажиров или же вообще травмирует себя или других.

