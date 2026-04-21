Анатолич неожиданно появился в кресле колесном: ведущий объяснил причину

Анатолию требовалась срочная медицинская помощь в США.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал о проблемах со здоровьем.

Не секрет, что шоумен много лет занимается бегом, а на днях поехал на знаменитый Бостонский марафон. Там он должен был пробежать 42 км. Однако во время бега его ноги отказали на последних километрах дистанции. Из-за этого мужчину посадили в инвалидное кресло.

"Я финишировал. Но организм дал сбой. Все-таки не дал себе возможности подстроиться под смену часового пояса. Это меня на инвалидном кресле везут, потому что я не смог встать с асфальта, куда присел. А в целом все хорошо. Всем спасибо за поддержку. Собираюсь домой", - написал Анатолий в своем Instagram.

К слову, компания его жены "Yula company" в Telegram-канале опубликовала подробности этого инцидента.

"Финиш из-за судорог. У Анатолия Анатолича отказали ноги на последних километрах. Бежать дальше он уже не мог, поэтому часть дистанции пришлось преодолевать пешком, иногда буквально переставляя ноги руками. Несмотря на это, он добрался до финиша. На финише Анатолича пересадили в инвалидное кресло и доставили в скорую помощь, где медики оказали помощь", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич заступился за куму Лоботу и объяснил, почему она до сих пор поет на русском языке.

Вас также могут заинтересовать новости: